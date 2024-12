Potrebbe esserci spazio per un nuovo amore nella vita di Perla Vatiero beccata con un volto noto del Grande Fratello alla festa per i 40 anni di Marco Maddaloni. Per Perla sono stati mesi complicati, lo scorso agosto aveva chiuso con Mirko una storia fatta di tanti bassi e pochi alti (almeno davanti alle telecamere). A spiegare cosa era successo era stata proprio la vincitrice del Grande Fratello.

>> “Insulti, spinte e mani in faccia”. Rissa choc al concerto della famosa cantante, interviene la sicurezza

“Abbiamo prima distrutto, poi, ricostruito, sognato e, fino alla fine, lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore puro e leale che, però a volte, non basta… Oggi, per il bene e la serenità di entrambi, io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per tutti e due, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada”.





Grande Fratello, Perla Vatiero flirt con Alessio Falsone?

“La mia famiglia, le mie amicizie e le mie conoscenze non hanno influenzato in nessun modo la mia scelta, presa dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi”, aveva poi aggiunto. Parole gonfie di tristezza che chissà Perla non dimenticherà con un altro concorrente del Grande Fratello.

La vincitrice della scorsa edizione è stata infatti beccata insieme ad Alessio Falsone e a quel punto i gossip su un presunto flirt tra i due si sono riaccesi. Nulla di certo, ma alcuni fan ipotizzano ci sia del tenero tra loro. Alessio, dopo il gf, era sparito dai radar. A sua volta aveva chiuso la storia con Anita in maniera rapida ma, per fortuna, non burrascosa, dopo alcune settimane.

“Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi”, aveva spiegato.