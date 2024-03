La puntata di ieri del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Grecia, ma non solo. A catalizzare l’interesse dei telespettatori è stato il confronto tra Mirko e Perla. Mirko che si è sentito tradito da Perla e contro il quale il pubblico si è lanciato. “Mirko a fare i grattini ad Angelica tutto ok? Le che si prepara perfettamente per ballarci, devo continuare? Hanno sbagliato entrambi e sono vittime entrambi. Si scagliano ancora sul passato, a questo punto tagliare corto, ogni uno per strade differenti”.

E ancora: “Perché fanno vedere sempre le stesse scene e non fanno vedere perla che gli dedica la canzone, che dice che gli manca, che non vede l’ora di uscire per stare con lui e sarà la prima persona da cui andrà”. Mirko è rimasto deluso dal comportamento della fidanzata con Alessio.





Grande Fratello, Perla vuole ricominciare con Mirko

Il confronto è iniziato con le parole di Brunetti, che dice: “A me dispiace se devo giustificarmi di cose che ho sbagliato 4 mesi fa. Pensavo che il nostro incontro in tugurio, i nostri giorni insieme avessero segnato un punto di ripartenza. Ma continuo a sbagliare. Avrei voluto che Perla ammettesse le sue colpe”. Perla, da parte sua, ha risposto a tono.

Senza citare mai direttamente Alessio (ma riferendosi ha lui) ha detto: “Il sentimento nei confronti di Mirko non è mai cambiato, non è andato a scemare per un altro ragazzo. Non ho mai pensato di approcciarmi ad altri. Mi sono sentita una bambina, l’ho detto più volte. Ho sbagliato. Ho parlato di cose passate perché mi toccano, mi hanno fatto del male”.

Davanti a queste parole Signorini ha voluto fare la fatidica domanda: “Ora siete più vicini o più lontani?”, sono arrivate le loro risposte: “Sicuramente non così vicini. So quello che pensa di me, ma molte cose mi hanno dato fastidio” ha detto lui. ” Io mi sento vicina a lui, voglio vederlo appena esco da qui. Ho bisogno di stare con lui, da soli. Non ce la faccio più” ha aggiunto lei prima di salutarlo.