Grande Fratello, arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro prossimo del programma: secondo alcuni fan presto potrebbero arrivare delle sorprese che potrebbero cambiare la storia dello show. La voce corre su X e se fosse confermata, potrebbe essere fonte di più di qualche grattacapo. Vengono infatti tirati in mezzo conduttore, autori, e l’intera produzione del Grande Fratello: abbastanza per spingere ad una profonda riflessione dopo la missiva del Codacons.

Ecco il testo integrale di quella che sembra a tutti gli effetti un’accusa. Si legge su X: “Buongiorno a tutti. Ieri notte ho avuto un’ informazione interessante, ma mi sono presa tempo per condividere X avere un altro riscontro prima. La dinamica deve finire il 17 ma loro hanno avuto dei cedimenti come il bacio passionale in piscina dell’altra sera censurato”.





Grande Fratello, nuove accuse agli autori

“Questo ha portato ad una parte di autori sotto pressione dell’agenzia di Lorenzo e ad signorini anche a lui pro agenzia a “calcare la mano su Shaila” vedete la risposta di Cesara a Lorenzo. Non è stata un caso e ben studiata (mi hanno fatto notare gli sguardi di Cesara a Signorini durante quelle frasi a Lorenzo in confessionale nelle nomination). Loro spingono su una Finale senza Shaila manipolando entrambi purtroppo inconsapevoli”.

“L’agenzia e la produzione è molto infastidita dell’Unione fanclub Zelena shailenzo tunoride (sanno anche il comparto nostro) perché non facciano arrivare insieme in finale ne Helena Ne Javier e non potendo manipolare i voti stanno agendo per “separarli pressando sul confessionale2” perché se c’è una totale rottura Shaila esce perché e stata resa colpevole”.

pic.twitter.com/YhtoReV1In — 𝕊𝕠𝕟𝕚𝕦𝕔𝕔𝕚𝕒🌹 ♫♪♩·. ∀IƆƆ∩INOS (@Sonosoniaebasta) March 14, 2025

“Ma per soddisfare l’agenzia che si sta prendendo meriti che non ha perché vuole uno dei suoi in finalissima e se non c’è Helena ahimè pressa per Lorenzo che non sa nulla dentro . Tutto ciò era prevedibile da una parte ma umanamente schifosa dall’altro. Sono fiduciosa che con tutto il materiale che abbiamo messo da parte anche se dentro non si riavvicinano fuori capiranno e staranno insieme. Io la soddisfazione ad un’agenzia assente per mesi non la darò mai. E rimango dell’idea di sostenere #shaila perché noi abbiamo capito e saputo tutto”. Cosa succederà?