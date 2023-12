Beatrice Luzzi sempre protagonista, ovunque e comunque. Non c’è dubbio che l’attrice nota al grande pubblico per aver interpretato Eva Bonelli nella soap opera “Vivere” sia riuscita a colpire i telespettatori del Grande Fratello con il suo carattere. Considerata da alcuni fin troppo ‘dura’ Beatrice piace perché non indora mai la pillola e preferisce lo scontro piuttosto che far buon viso a cattivo gioco.

E sì che le dinamiche all’interno della Casa non mancano, ma lei riesce sempre ad aggiungere quel ‘pepe’ che non guasta e che cattura l’attenzione degli spettatori. Recentemente Beatrice si è opposta alle intenzioni della produzione sulla prossima diretta: “Spero che non sia di lunedì! In genere il lunedì ti fanno fare sempre i balletti perché al pubblico piace così. Ma io queste cose non le faccio. La verità è che ogni volta cambia il pubblico e bisogna adeguarsi. È varietà. Ma io odio quelle cose. I balletti proprio no”. Adesso, però, per lei arriva l’ennesima conferma della sua ‘fama’.

Beatrice tra i protagonisti dell’anno secondo Mediaset

A conclusione del 2023 l’account twitter di Mediaset ha pubblicato una foto con tutti i protagonisti degli ultimi 12 mesi. All’interno di Mediaset Infinity, inoltre, c’è una raccolta con i momenti considerati più iconici dal titolo “365 giorni con voi”. Per quanto riguarda il Grande Fratello, ad esempio, c’è il bacio di Alfonso Signorini a Beatrice Luzzi sotto al vischio o il faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Tuttavia a colpire il pubblico è stato un altro dettaglio. Nella foto in cui compaiono i maggiori protagonisti dell’anno Mediaset ha inserito una sola concorrente del Grande Fratello. Già, proprio così, Beatrice Luzzi è l’unica del reality a comparire tra i volti noti messi in evidenza dal Biscione.

indovinate chi è l'unica concorrente ad essere stata messa nel post di mediaset infinity #grandefratello

Beatrice compare al fianco di personaggi come Claudio Amendola, Vanessa Incontrada, Paolo Bonolis, Ilary Blasi, Myrta Merlino, Federica Panicucci e Silvia Toffanin. Ovviamente fioccano i commenti del pubblico: “Perché loro sanno chi è la più rilevante“. E ancora: “La Luzzi, che scoperta. Ha completamente cambiato la mia visione delle cose, delle persone, di come bisogna vedere le cose lucidamente e non perdonare le persone negative”.

