Grande Fratello, polemica sulle parole delle due inquiline Anita e Letizia. Nelle ultime settimane le due concorrenti si sono rese protagoniste di accesi scontri con Beatrice Luzzi. L’attrice, si sa, non è particolarmente amata all’interno della Casa, a differenza di quello che avviene fuori dove il pubblico la adora. E Anita e Letizia sono state sicuramente tra le più critiche nei suoi confronti.

Con Anita la guerra è andata avanti per settimane e recentemente la bionda 26enne è apparsa in particolarmente in crisi. Con Letizia il rapporto si è incrinato sempre di più e negli ultimi giorni ci sono stati diversi episodi. Come ad esempio la richiesta di Beatrice di farsi fotografare da Sergio e non da Letizia come previsto. Ora sia Anita che Letizia hanno lanciato dei messaggi che stanno creando molte polemiche.

Anita e Letizia fanno una richiesta al pubblico: è polemica

Non sono giorni facili per Anita Olivieri che è stata anche ripresa da Alfonso Signorini per il suo comportamento soprattutto nei confronti di Beatrice, ma non solo. Ormai per lei è crisi nera e in più di un’occasione ha manifestato l’intenzione di lasciare il Grande Fratello. Anita ha poi ricordato quando era stata la preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi, ma Stefano Miele l’ha smontata rivelando le percentuali delle votazioni. E lei è di nuovo sprofondata nell’amarezza.

Poi è successo che Anita è finita in nomination e lunedì sera potrebbe veramente lasciare la Casa. Ora è spuntato fuori un video in cui Anita e Letizia si trovano in giardino e fanno delle strane richieste al pubblico: “Fatemi uscire, votatemi per uscire – dice la Olivieri – Se siete in ascolto fatemi uscire vi prego”. E la Petris aggiunge: “A me mandatemi in nomination”.

Insomma, pare proprio che le due concorrenti siano ormai stanche della continua tensione che si respira nella Casa. Né Anita Olivieri né Letizia Petris sopportano più di essere prese di mira dalle critiche e dai rimproveri. Tra l’altro non sono in pochi a volerle vedere fuori dalla Casa e quindi non è detto che le loro richieste non vengano accolte dal pubblico votante.

