Nella serata del 16 ottobre nella casa del Grande Fratello è entrato Mirko Brunetti e c’è già una concorrente che l’ha puntato. La sua bellezza è indiscutibile e al momento non è proprio in una relazione. Infatti, dopo aver partecipato a Temptation Island ed aver lasciato l’ex fidanzata Perla, si era legato alla tentatrice Greta. E proprio di quest’ultima ne ha parlato nel corso della sua prima apparizione come nuovo concorrente del reality.

Davanti ad Alfonso Signorini e al pubblico del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha detto: “Un paio di mesi fa ho eliminato un messaggio per non farla pensare male. Era rivolto a Perla ma in abito lavorativo. Lei poi lo ha letto, ma forse ho sbagliato a farlo”. Quindi, sarebbero in una sorta di pausa di riflessione ma la la storia d’amore non sarebbe del tutto naufragata. Ma torniamo al presente e vediamo chi vorrebbe provarci con lui.

Grande Fratello, Mirko Brunetti puntato già da una concorrente

Una delle concorrenti del Grande Fratello, Angelica Baraldi, ha ammesso di voler sapere tutto di Mirko Brunetti ma non è colei che avrebbe già ‘perso’ la testa per Mirko Brunetti. Ce n’è infatti un’altra che si è lasciata andare a dichiarazioni scherzose, ma che nascondono una certa verità. Ha confessato di essere interessata all’ex di Temptation e staremo a vedere se potrà nascere davvero qualcosa di privato tra i due.

Ad aver espresso un certo interesse nei riguardi di Mirko è stata Valentina Modini, la quale ha affermato durante un confessionale davanti agli autori: “Ragazzi! L’ingresso di Mirko ha risvegliato in me una primavera nell’anima. Domattina secondo me quando si sveglierà e troverà di fronte me, capirà di essere nel posto giusto al momento giusto, soprattutto”. E non resta che aspettare i prossimi giorni per capire se succederà qualcosa o meno.

Valentina Modini, 29 anni, lavora come addetto stampa, pr specialist e ha anche un podcast che si chiama Le cronache di Lady Fajana. Non ha mai rivelato nulla per quanto concerne la sua vita privata, ma si presume che sia single dopo queste dichiarazioni su Mirko.