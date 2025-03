Momento emozionante nella Casa del Grande Fratello: durante il party dedicato alla Festa della Donna, Giglio ha sorpreso tutti con un dolcissimo gesto per la sua Yulia. L’ex concorrente ha dovuto lasciare il reality per motivi personali, ma il legame con Giglio sembra più forte che mai. Nonostante la distanza, Yulia continua a seguirlo con affetto e a sostenere il suo percorso con dedizione.

Il gesto romantico di Giglio non è passato inosservato. Il gieffino ha scritto una poesia speciale in onore della sua amata, scatenando una valanga di emozioni tra i fan. Molti sostenitori della coppia hanno subito taggato Yulia nel video del momento, portando alla sua toccante reazione.





Grande Fratello, messaggio social di Yulia per Giglio

Non è servito molto tempo perché Yulia rispondesse pubblicamente alla dedica del suo Giglio. Con un messaggio pieno di affetto, ha voluto condividere i suoi sentimenti: “Io vedo e sento tutto. Non perdo mai occasione per seguire il tuo percorso e tutto ciò che stai facendo. Non perdi mai occasione per rendermi orgogliosa. Sono così grata di averti incontrato. Tutto al posto giusto, anche la poesia stessa sembra fatta apposta per noi. Manca veramente poco, mi manchi tantissimo, sono sempre con te. Ti amo. Anche in questa giornata speciale posso dire di sentirmi fortunata”.

Parole che hanno commosso i fan della coppia, confermando quanto il loro legame sia profondo nonostante la separazione temporanea. L’amore tra Giglio e Yulia sembra resistere alle difficoltà del gioco e alla distanza imposta dalle dinamiche del reality.

Giglio che dedica una poesia alla sua yulia 🤣🤣



Le cornazze che vedrà fuori non ne ha ideaaa#grandefratello — Cate (@Cate1081) March 9, 2025

Per Giglio e Yulia il conto alla rovescia è già iniziato: la finale del Grande Fratello è fissata per lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5. I fan sono impazienti di vedere se i due avranno finalmente modo di riabbracciarsi e se la loro storia d’amore avrà un lieto fine anche fuori dalle telecamere. Sarà un finale da favola per questa coppia nata sotto i riflettori? Non resta che attendere le ultime settimane del reality per scoprirlo.