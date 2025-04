Una notizia che non piacerà ai fan di MaVi. Si è saputo poco fa e le polemiche sono fioccate. La decisione, in realtà, non coinvolge solo la fidanzata di Tommaso ma anche altri gieffini, compreso lo stesso Tommaso. “L’hanno voluta fare fuori – scrive un fan su X -. Non capisco perché Mediaset abbia deciso una cosa del genere, non è solo irriguardoso ma cattiveria pura”. E ancora: “Javier e Helena sì e MaVi no, come mai? Ridicoli”. “Trattata di m…., indecenti”. Ma cosa è successo?

Questo pomeriggio su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tuttavia, anche questa volta, tra gli ospiti non compare alcun volto noto dell’ultima edizione del Grande Fratello. Una circostanza che non è passata inosservata, soprattutto se si considera la tradizione delle passate stagioni, quando i concorrenti eliminati dal reality erano tra i protagonisti delle successive puntate del programma pomeridiano di Mediaset.





Grande Fratello, nessuno dei concorrenti è stato invitato in tv

A rendere ancor più evidente questa anomalia c’è il caso di Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Morlacchi, infatti, era già stata ospite a Verissimo in una fase precedente alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, in un momento in cui si era appena parlato del cosiddetto “bollitore gate”. Da allora, ci si sarebbe aspettati un suo ritorno nello studio di Silvia Toffanin, magari per celebrare la vittoria nel reality e raccontare i nuovi progetti musicali. Invece, il silenzio ha preso il posto del previsto dialogo, lasciando il pubblico con più domande che risposte.

Ma Morlacchi non è l’unica ad aver disertato il salotto pomeridiano di Canale 5. Con l’eccezione della modella brasiliana Helena Prestes, nessuno degli altri finalisti del Grande Fratello è stato ospitato da Silvia Toffanin. Prestes, a differenza dei suoi ex coinquilini, ha mantenuto la promessa di una comparsa televisiva, presentandosi insieme al fidanzato Javier Martinez, a sorpresa presente in studio, nonostante fosse stato eliminato a una settimana dalla finale.

A cercare di fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Deianira Marzano, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha riferito che, al momento, non è prevista alcuna ospitata per gli altri ex concorrenti del reality. Un’indiscrezione confermata anche dal sito Novella2000.it, secondo cui le assenze sarebbero frutto di precise scelte personali da parte degli ex gieffini, che al momento avrebbero preferito non presenziare in trasmissione.