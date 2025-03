Grande Fratello, nel pomeriggio di oggi c’è stato un confronto tra Helena e MaVi, argomento discussione sono stati i rispettivi fidanzati: Tommaso e Javier. A proposito di Javier, è stato al centro di un botta risposta social. Amedeo Venza aveva rilanciato un gossip che lo riguardava: “Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! E se ne sono dette di ogni! Se negano ho le prove. Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero”.

E ancora: “Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire su Instagram Alfonso e poi glielo ha tolto il segui! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore”. Javier era intervenuto raccontando la sua verità: “Smentisco tutte le voci: non ho mai litigato con Alfonso”.





Grande Fratello, Mavi e Helena parlano di Tommy e Javi

“Anzi, appena uscito dallo studio, ci siamo abbracciati e gli ho detto “Ti voglio bene”, e lui ha risposto “Anche io”. Certo, dovremo chiarire alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato, né avuto battibecchi. Ragazzi, non c’è odio, quindi non mettetecelo voi”.

“Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di rivederlo domenica o lunedì. È normale che, non andando d’accordo con le rispettive fidanzate, ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che tra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema”. Problema pensa di averlo MaVi che ha parlato con Helena di quello che, secondo loro, i rispettivi fidanzati potrebbero fare.

MaVi, ad un certo punto, ha detto: “Io faccio una casino, te lo dico Helena. Se spunta un video come quello di Giglio faccio una casino”. Alla fine si sono messe a ridere tutte e due, alla finale manca sempre meno.