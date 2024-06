In attesa della presentazione del nuovo cast, un ex concorrente del Grande Fratello apre al matrimonio. Lo ha raccontato ai microfoni del programma radiofonico Turchesando al quale, già settimana fa, aveva parlato dell’amore scoppiato tra lei e un’altra ex gieffina: “Mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta da tutto e tutti. Non la utilizzerà per fare gossip. Io la conosco e so che è una persona perbene”, aveva raccontato.

>> “È una femminuccia”. Fiocco rosa in arrivo in famiglia, Sonia Bruganelli non vede l’ora. Si è appena saputo

A proposito di GF, pare ci siano alcuni nomi caldissimi per la prossima edizione. In attesa di conferme, ecco la rosa dei nomi che Signorini starebbe valutando: Cristiano Iovino, Cristina Plevani, Luca Vezil, Garance Authié, Nicola Tedde, Brando Ephrikian, Vera Gemma, Paola Barale, Jasmine Carrisi, Albano Carrisi, Viola Valentino.





Grande Fratello, Nicole Murgia pensa al matrimonio

Intanto un ex del programma, Nicole Murgia, starebbe pensando alle nozze con Edoardo Sanson. Sempre a Turchesando ha dichiarato: “In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no ma non lo escludo. È stato un momento molto particolare ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere”.

“Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è provando a non cambiarsi”. Nicole Murgia ha quindi affermato di non escludere la possibilità di convolare a nozze. La loro storia è uscita allo scoperto appena una mese fa. Deianira Marzano aveva rivelato: “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno”.

Alessandro Rosica poi aveva rivelato il nome: “Come immaginavo Edoardo Sanson e Nicole Murgia. Lei non ha bisogno di presentazioni. Ha venduto questa finta relazione per gossip. Mi meraviglio di Edoardo ma forse non era così lontano da ciò che criticava tanto”.