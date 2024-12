Grande Fratello, Mariavittoria in lacrime. Nelle ore scorse la concorrente è crollata tra le braccia di Zeudi alla quale ha raccontato per filo e per segno il momento doloroso che sta vivendo. Mariavittoria, poco prima di scoppiare in pianto, aveva parlato di Tommaso Franchi precisando di volere solo ed esclusivamente il suo bene. Parole che sono stata duramente rimarcate dal pubblico del Grande Fratello che sui social si è letteralmente scatenato.

“Bastaaaaa non se ne può più di lei!!! Tutti devono stare al suo servizio e starle vicino come vuole e quando vuole lei… prego la porta rossa e torna a casa!!!”, si legge sui social. E ancora: “E speriamo che sia la volta buona! Mavi sei scaduta! Tutti hanno capito che sei Falsa! Lascia in pace Tommaso, merita di più. Se va in nomination sono il primo a votarti! Hai rovinato tutto il percorso di Tommy”.





Grande Fratello, Mariavittoria in lacrime: “tradita dagli amici”

Proprio le accuse di essere falsa l’hanno demolita. Mariavittoria è scoppiata a piangere dicendo di essersi sentita tradita da amici a cui aveva dato tutta sé stessa. Zeudi la accarezza comprensiva, la dottoressa è troppo vera, per questo riceve un trattamento simile. “Qua dentro devi capire che non tutti sono come te” le sussurra, invitandola a non aspettarsi di ricevere lo stesso trattamento che dà agli altri.

“Ho creato delle aspettative troppo alte” commenta amareggiata Mariavittoria, delusa dai comportamenti di alcuni inquilini. Sta soffrendo moltissimo per questa situazione e non sa cosa fare. Non è la prima volta che MaVi si apre, in passato ha raccontato episodi della sua vita privata, come il tradimento del fidanzato.

“Stavo con questo ragazzo da tanti anni e non andava più come doveva andare. Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose. Sì ci frequentavamo tutti nel gruppo e anche loro due c’erano. Poi ho scoperto che mentre io stavo ancora con lui, lei”.