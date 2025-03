“Corri Helena, fa presto!”. Calma rotta al Grande Fratello, MaVi lo ha visto e si è precipitata ad informarla

Grande Fratello, quella di oggi è stata una giornata molto particolare. Poco fa Mariavittoria è cora in casa chiamando Helena, invitandola a raggiungerla in fretta e rompendo la calma del pomeriggio. Per la modella c’era una bella sorpresa ad attenderla. Tra le due si è stretto un legame abbastanza forte. Poche ore prima avevano avuto un confronto franco su Chiara. Mariavittoria si è interrogata sul successo che sta riscuotendo Chiara tra il pubblico.

Soprattutto perché ha battuto personaggi molto amati come Stefania, Tommaso e Amanda. “Strano che Chiara sia forte al televoto”, ha detto Mariavittoria nel corso di una conversazione con gli altri inquilini. Helena ha dato la sua opinione: “Non è strano, Chiara è forte perché è molto vicina a Zeudi e Shaila. Zeudi è forte”, ha detto Helena senza girarci troppo intorno.





Grande Fratello, 3 aerei per Helena Prestes

Parole che hanno incontrato il favore di tanti sui social. A dimostrazione, i 3 aerei passati per Helena nella giornata di ieri. Il primo recitava: “HEL 6 UNICA COME TE NESSUNO MAI#FAN”. Lorenzo e Mariavittoria sono i stati i primi ad accorgersi dell’aereo e, come detto in apertura, non appena MaVi lo ha notato ha sollecitato Helena perché la raggiungesse.

Il secondo recitava: “HEL 6 LUCE PURA GRAZIE DI ESISTERE#FAN”, il messaggio è forte e chiaro: i sostenitori di Helena saranno con lei fino alla fine! Adorano la ragazza in tutte le sue sfaccettature. E il terzo era ancora un invito a non mollare e tenere duro. Nella puntata di lunedì prossimo Helena è tra i concorrenti a rischio eliminazione.

Gli altri nominati sono Giglio e Chiara. Difficile che Helena avrà la peggio. Al momento, quello più a rischio sembra Giglio: il fandom che sostiene Chiara, quello di Zeudi, sembra infatti decisamente più forte. Staremo a vedere.