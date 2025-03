Un’ondata di polemiche ha travolto Lorenzo Spolverato, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dopo che Maxime Mbandà, ex coinquilino della Casa e rugbista di fama, ha pubblicato una serie di storie su Instagram esprimendo la propria delusione nei suoi confronti. Tutto è iniziato mercoledì 12 marzo, quando Mbandà ha condiviso un post con un messaggio enigmatico rivolto a Spolverato: “Un giorno maturerai anche tu, ne sono sicuro”. Un’affermazione che ha subito scatenato curiosità tra i fan del reality.

Il rugbista ha poi aggiunto ulteriori dettagli, spiegando come, durante la loro convivenza nella Casa, avesse avuto dubbi sul passato raccontato da Spolverato: “L’istinto mi dava dei segnali e forse avrei dovuto seguirlo. Quando ti facevo domande sul tuo passato e cercavi di evitare, pensavo che non volessi far riemergere vecchie storie”.





Grande Fratello, Maxime Mbanda contro Lorenzo Spolverato

Una volta uscito dal reality, Mbandà ha ammesso di aver scoperto dettagli che lo hanno spinto a mettere in discussione la versione dei fatti raccontata da Spolverato: “Se quello che racconti non è vero, devo ammettere di essere stato proprio ingenuo”. Infine, ha lanciato un’ultima stoccata, suggerendo che, se le affermazioni di Lorenzo non dovessero corrispondere alla realtà, quest’ultimo potrebbe essere un ottimo giocatore di strategia, ma fuori dalla Casa rischia di non trovare amici.

Nel corso della sua esperienza nel Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha raccontato di aver avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili. Cresciuto in una periferia milanese, ha affermato di essere stato vittima di bullismo durante gli anni delle scuole superiori e di essere stato costretto a compiere azioni di cui ancora oggi si pente e si vergogna. Tuttavia, secondo l’esperto di gossip Biagio D’Anelli, alcune fonti avrebbero smentito la sua versione, suggerendo che il racconto fosse stato romanzato o addirittura costruito ad arte per suscitare empatia nel pubblico. Questa ipotesi ha alimentato il dibattito tra gli spettatori del reality.

#helevier anche Max uscito ha scoperto la verità sul Ratto, deluso da ciò scrive queste parole e conclude chiamandolo GIOCATORE MA SOPRATTUTTO AGGIUNGE COSA TI RESTERÀ DI TUTTO QUESTO ? Il nulla cosmico 👊 pic.twitter.com/35H3goHF7L — 𝕴𝖑_𝖗𝖊𝖌𝖓𝖔_𝖉𝖎_𝕯𝖊𝖒𝖊𝖙❤️ (@TurchiIl) March 12, 2025

L’attacco di Mbandà ha avuto un forte impatto sui social network, dove molti utenti hanno commentato negativamente Spolverato. Su X (ex Twitter) sono apparsi post come: “Non Maxime che su Instagram ha lanciato delle frecciatine a Lorenzo riguardanti la sua storia fake”, “Lorenzo continua ad essere schifato dai suoi ex compagni d’avventura. Prima Alfonso D’Apice, poi Lele e ora Maxime. Anche Helena, quando è stata eliminata, ha visto le bugie raccontate da Lollo”, “Ormai tutti hanno sgamato Lollo”, “Aspetto con ansia di vedere quando Lorenzo uscirà da quella casa e capirà di essere schifato da tutti visto che lui è convinto di essere il più bravo e il più bello”. La situazione si sta scaldando e, con il reality ancora in corso, non si escludono ulteriori sviluppi e confronti diretti tra i concorrenti. La verità sul passato di Lorenzo Spolverato emergerà una volta terminata la sua esperienza nella Casa? Il pubblico attende con impazienza di scoprire quale sarà il suo destino nel Grande Fratello e fuori da esso.