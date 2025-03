Domani nuovo appuntamento con il Grande Fratello, ci saranno nuove eliminazioni mentre scoppia un nuovo caso Lorenzo Spolverato. Le sue parole in giardino non sono passate inosservate. Così mentre dentro la Casa il clima è sempre più torrido e le fila per arrivare alla finale del 31 marzo si serrano. Lorenzo si è attirato ulteriormente le critiche del pubblico da casa.

Ma cosa ha detto di preciso? Parlando con Chiara in giardino Lorenzo ha detto di augurarsi che Stefania sarà la prossima eliminata. “Sto pregando da ieri sera che la Orlando esca. Se esce la saluto da lontano ma voglio che me mi senta”. Chiara ha detto di non essere sicura che Stefania sarà eliminata, mentre sui social i commenti sono impazziti.





Grande Fratello, Lorenzo spera che Stefania sarà eliminata

“Lorenzo esce fuori sempre per quello che è, un personaggio che definire in qualche modo sarebbe comunque un offesa”, si legge su X. E ancora: “Ma sto miracolato ancora parla? Continua così che tanto appena finisce il GF sparisci pure tu”. “Fa tutto male, pure quando c’è da pregare lo fa a sproposito”. “Ancora una volta dimostri di esser un uomo piccolo”

Ma le preghiere di Lorenzo non dovrebbero essere accolte. Stando al sondaggio di Angolo delle Notizie, dovrebbe rimanere al Grande Fratello Chiara con il 31% dei voti. Andrebbe ancora meglio a Stefania, che otterrebbe il 39%. Per poco dovrebbe cavarsela anche Federico con il 19% delle preferenze, mentre un’altra gieffina saluterebbe tutti definitivamente.

dopo questo video voterò come una pazza solo per vederlo rosicare #helevier #grandefratello pic.twitter.com/Uib6tRPMvh — gaia🩷 (@gaiacolognesi) March 5, 2025

Ad essere eliminata sarebbe a sorpresa Mariavittoria con appena l’11% dei voti. E chissà come la prenderebbe Tommaso che in questi giorni ha avuto pesanti screzi nei confronti della fidanzata. Più volte l’ha accusata di trattarla con poco riguardo.