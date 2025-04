Festa a sorpresa ieri sera a Milano per Lorenzo Spolverato. Per il fotomodello milanese è stata organizzata una serata speciale per celebrare il ritorno alla vita normale, dopo i sei mesi e mezzo trascorsi nella Casa del Grande Fratello. Presenti all’evento amici, parenti e alcuni ex concorrenti del reality, quelli a lui più vicini: Giglio, Yulia, Stefano, Federica e Michael. La serata è proseguita tra canti, balli e, naturalmente, il classico taglio della torta insieme agli altri ragazzi.

Grande assente Shaila Gatta. I fan avevano sperato di vederla al fianco di Lorenzo, ma la velina sembra decisa a non fare passi indietro dopo la loro rottura. Anche lei si trovava a Milano, come dimostrano alcune storie pubblicate sui social, ma in un locale diverso e con tutt’altra compagnia.

Assenti anche altri tre ex membri del “clan” di Lorenzo nella Casa: Chiara, Alfonso D’Apice e Zeudi. Non è chiaro se siano stati invitati, ma almeno verso Chiara sembra che Lorenzo provi ancora un legame.

A segnalarlo è stata Deianira Marzano, grazie a una soffiata di un fan molto attento: “Lorenzo ha pubblicato un post parlando dei legami che porterà sempre con sé, accompagnato da una serie di foto, tra cui una con Shaila. Inizialmente c’erano anche alcune immagini con Chiara, poi rimosse poco dopo”.

Apriti cielo. La mossa di Lorenzo ha fatto scoppiare una vera e propria bufera sui social. I fan di Shaila hanno visto in quelle foto la prova del presunto interesse da parte di Lorenzo verso la cubista di Trento, di cui si è parlato molto durante il Gf. Dopo la cancellazione, un utente su X ha scritto: “Lorenzo è uno dei concorrenti più ridicoli mai passati dal GF. Pubblica una foto con Shaila che non lo ha nemmeno cercato fuori dalla Casa, poi quelle con Chiara che elimina perché ai fan non piace… che pena”.

Qualcuno sostiene che le abbia tolte per non far arrabbiare i suoi fan e quelli di Shaila: “Quindi Lallo mette la foto con Chiara e subito dopo la cancella perché i fan non volevano? Per me ha tolto tutto per evitare polemiche, era già partito il caos…”. Altri lo difendono: . “Le ha rimosse dopo nemmeno un minuto, giusto il tempo che qualcuno facesse uno screenshot. Vi ricordo che Chiara non lo segue più: magari avrà i suoi motivi per non voler essere più associata a lui, che dite?”, scrive un’altra follower.

Qualcun altro esulta: “Finalmente ha tolto le foto con Chiara dal post!”. Nella Casa tra loro sembrava esserci un rapporto speciale: Chiara aveva anche dichiarato apertamente di tifare per lui come vincitore. Da quando è uscita, però, ogni contatto si è interrotto. c’è chi dice che dietro ci sia la gelosia di Alfonso.