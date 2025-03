Grande Fratello, Lorenzo sorprende tutti: ha baciato proprio quella concorrente. Nelle ore sorse sono fioccate critiche contro l’avversario di Lorenzo, Javier. Alcuni utenti che seguono costantemente il Grande Fratello, hanno preso di mira Javier sebbene alcune delle sue dichiarazioni siano ormai datate. Ma hanno approfittato di questa ricorrenza per denunciare sul social network X qualcosa che lui ha detto, in particolare nei riguardi di Zeudi.

>> “Ho bisogno di dirlo a tutti”. Grande Fratello, appello improvviso di Zeudi: pubblico emozionato

Una telespettatrice del GF ha scritto: “In questa giornata ricordiamo che per Javier, miglior amico di Gessica Notaro, il femminismo è un estremismo e che trova fastidioso il fatto che Zeudi sia femminista. Signore e signori, Javier Martinez in tutto il suo fetore”.

E chi si era dimenticato queste parole è rimasto sconvolto dopo averle lette. Tornado a Lorenzo, il caso crea qualche mal di pancia. Ma cosa è successo? Nella serata di ieri, in occasione della festa della donna, Lorenzo si è avvicinato ed ha baciato Helena.

In pochissimi secondi il video ha fatto il giro della rete ed i commenti fioccati: “Eccolo, il re dei falsi, parla male di tutti, odia Helena e poi la bacia”. “Il bacio di Giuda, non ho mai visto nella storia del GF un concorrente così falso e manipolatore”.

ok tutto ma questo non me lo aspettavo proprio🤡

#grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/2RvEHOK2aa