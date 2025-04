Jessica Morlacchi ha vinto a sorpresa il Grande Fratello, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi: pensa già al prossimo futuro. Che sia stata l’ex leader dei Gazosa a vincere non è andato giù a tutti, meno che mai ai fan di Helena Prestes che hanno riempito i social di messaggi. “Questa è stata l’edizione più brutta della storia”, “Anche in studio è calato il gelo”, “Siamo su scherzi a parte?”.

“La vera vincitrice è Helena”, “Jessica ha vinto il GF di Helena”, “Jessica vince ma in studio si sente solo il nome di Helena”, “Non ha vinto il premio, ma ha vinto l’amore del pubblico”, “L’unica vera protagonista”, “Meritava il premio più di chiunque altro”, “Helena ci ha dato tutto”, “La gente l’ha apprezzata perché è sempre stata vera”, “Hai vinto lo stesso”.





Grande Fratello, Jessica Morlacchi: ora voglio cantare

E Jessica? Da parte sua non nasconde la gioia: “Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia – ha affermato a caldo la cantante che ha poi aggiunto – ora desidero tornare a fare musica, mi è mancata tantissimo. Prossimamente tornerò a rompervi le scatole con nuove canzoni, perché questo è il mio mestiere ed è quello che amo fare”.

Jessica ha voluto dedicare la vittoria al suo adorato cagnolino Camillo. Nelle sue Instagram Stories, ha postato una foto del piccolo amico a quattro zampe con una didascalia piena d’amore: “Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J”. Le percentuali sono state 47,63% per la modella e 52,13% per la cantante, che subito dopo, incredula, ha dichiarato.

“Ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”.