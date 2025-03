Grande Fratello, sale l’attesa per la puntata di stasera: per Jessica Morlacchi, soprattutto, sarà una serata molto molto complicata. Intanto due concorrenti saranno eliminati. Finora sapevamo con certezza che ci sarebbe stato un eliminato al Grande Fratello. In nomination sono finiti Javier, Chiara, Helena, Shaila e Mariavittoria. Ma potrebbe anche esserci una sorprendente seconda eliminazione, che metterebbe a rischio tutti.

>> “Gli ultimi due finalisti”. Grande Fratello, spuntano gli altri nomi. E sono una sorpresa

Potrebbe essere lanciato un televoto flash con secondo abbandono in vista. Per quanto riguarda il primo eliminato, i gieffini maggiormente in pericolo sarebbero Javier e Chiara. Chi non è rischia, nemmeno al televoto flash, è Lorenzo, per il quale Stefania Orlando ha avuto parole conciliatorie.





Grande Fratello, sorpresa per Jessica Morlacchi: entrano i nipoti

“Io non odio nessuno, quel chiarimento che ho avuto con Lorenzo è stato solo per sottolineare che un conto è quello che succede dentro la casa, un conto è la persona. Quindi io mi sono sempre limitata a osservare, ad analizzare e a commentare i fatti che succedono dentro la casa, quindi non c’è nulla di personale”.

E bella parole ha espresso anche per Jessica che avrà una sorpresa: riabbraccerà i suoi nipotini, mentre Tommaso il suo papà. Ci saranno momenti di commozione, accompagnati ad altri di tensione assoluta in cui si faranno i conti con quello che è successo nei giorni scorsi e, soprattutto, nel fine settimana.

Sabato sera i concorrenti hanno celebrato i sei mesi trascorsi nella Casa con balli e momenti di svago. Tuttavia, durante i festeggiamenti, non sono mancati gli imprevisti: Shaila ha ribadito di non voler riallacciare i rapporti con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno affrontato un’altra crisi e Javier ha confessato la sua gelosia.