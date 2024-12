Dentro la casa del Grande Fratello gli amori muoiono e nascono, nelle ultime ore Javier sembra essere molto vicino ad una concorrente, ha confessato tutti a Mariavittoria dopo un aperitivo. Javier, nei giorni scorsi, aveva chiuso la porta ad una possibile frequentazione con Helena dopo che questa si era dichiarata apertamente. Il pubblico è dalla parte del pallavolista e sui social non perde occasione di rimarcarlo. I commenti, infatti, interpretano bene il sentire comune.

Anche se no mancano parole di diverso indirizzo, e cioè contro Javi: “Lui nonostante tutto rimane una bella persona anche se mi sta deludendo. Ma io non racconterei nemmeno la spesa a Mavi per carità. Una falsa ed una grande stratega di certo Javier si fida delle persone sbagliate ma peggio per lui”.





Grande Fratello, Javier Martinez interessato a Chiara Cainelli

E ancora: “Javier mi è scaduto…non doveva dire niente a Mavi andrà subito dalle comari ridendo a raccontare tutto così loro godono…Mavi è la più falsa”. A Mariavittoria ha confessato l’interesse per questa concorrente. Stretti in un abbraccio, i due prima ammettono di essersi mancati un po’ questa settimana. “Ti sei scordata di me” esordisce il ragazzo.

“Io ti amo. Tu ti sei scordato di me e stai sempre con Helena, con le nuove” risponde la ragazza. Che poi ha aggiunto: “Dimmi la verità. Chiara ti sta iniziando un po’ a piacere?”. E Javier: “Oggi ci siamo ritrovati a parlare, è piacevole”. “Più di Zeudi?” indaga Mariavittoria. “Sì, ci potrei essere veramente amico ma ha delle cose sulle quali andrei a sbattere” dice, rivelando il poco feeling con la concorrente.

Al contrario, invece, pensa che con Chiara vede più affinità. “Ti ci vedrei con una cosi calma e pacata, hai bisogno di sentirti tranquillo” concorda Mariavittoria. Poi ha invitato Javier a non precludersi nulla: “Vedi come va” afferma, dandogli un consiglio da amica.