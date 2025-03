Ancora una brutta pagina per il Grande Fratello. Protagonista, ancora una volta, Lorenzo Spolverato. È successo tutto dopo che la produzione ha chiamato Javier Martinez in confessionale. Non è appena si è chiusa la porta, Spolverato si è lasciato andare. Il pubblico sui social ha chiesto immediatamente la squalifica per il concorrente, non al primo inciampo in questa edizione.

E stavolta il Grande Fratello potrebbe non salvarlo. Di sicuro non lo salverebbe Signorini che già in precedenza aveva fatto capire di non sopportare più le uscite di Spolverato: “Ti avrei cacciato, ma il Grande Fratello è più buono di me”, aveva detto nel corso della penultima diretta.





Grande Fratello, da Lorenzo frasi choc contro Javier

Ma cosa è successo? Non appena Javier è entrato in confessionale, Spolverato ha usato parole vergognose contro il pallavolista: “Marcisci c…”. E non è la prima volta che succede una cosa del genere. Il pubblico social i è letteralmente rivoltato all’ennesima uscita infelice di Spolverato e non c’è andato per nulla leggero.

“Facciamo girare il video mandiamolo in tendenza xche ora sto pisellini ha rotto le palle ma chi si crede di essere dai che quando uscirà avrà una bella sorpresa”, si legge su X. E ancora: “Tanto non gli fanno niente a sto personaggio schifoso e ridicolo. Ha bestemmiato, ha lanciato oggetti, ha maltrattato fidanzata e altre donne.. Non lo buttano fuori. Anzi.. Lo fomentano. In confessionale invece di fargli il culo gli dicono che è bravo e di continuar fido”.

“J in conf 2”

“marcisci coglione”



POTETE FARE GIRARE QUESTO VIDEO DI MERDA,É ORA DI PRENDERE PROVVEDIMENTI SERI!

BASTA PROTEGGERE STA SPECIE DI UOMO,BASTA!!!

GF LO AVEVATE AVVERTITO.

LORENZO FUORI DAI COGLIONI,ORA BASTA!!

#GrandeFratello #laflottaJ #javi7 #helevier pic.twitter.com/vCcptbiHKf — 💙 (@jiminssmile12) March 7, 2025

“Il degrado di questa edizione del GF è ben rappresentato da un finalista che continua a offendere con parolacce e ad aggredire gli altri concorrenti, rimanendo impunito”. A questo punto Signorini dovrà per forza prendere una decisione.