Il 22 marzo, le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello sono riemerse con forza, questa volta durante un semplice pranzo. Le telecamere hanno catturato un acceso scambio tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, un botta e risposta che in pochi secondi ha rivelato nervi tesi e vecchie incomprensioni ancora irrisolte. Tutto è iniziato con una frase della modella brasiliana, rivolta a Lorenzo o, forse, al suo compagno Javier Martinez – il destinatario non è chiaro dalle immagini.

“Puoi mangiare adesso o dopo, ognuno è libero di fare quello che vuole”, ha detto Helena mentre si sedeva a tavola. Ma la risposta di Lorenzo, finalista del reality, ha subito cambiato il tono della conversazione. “Se dovessi fare quello che voglio, il video te lo dovresti fare da sola”, ha risposto Spolverato in modo secco, aggiungendo poi: “Hai capito, bella? Niente è dovuto”, prima di lasciare la cucina visibilmente infastidito.





Grande Fratello, Lorenzo prende in giro Helena: Javi non interviene

Helena, colta di sorpresa, ha replicato con tono stanco: “Sto mangiando, cosa volete?” — un tentativo di chiudere lì la questione. Ma Lorenzo ha rilanciato: “E mangia, buon appetito”, chiudendo così lo scambio. A osservare in silenzio l’intera scena c’era proprio Javier, che non è intervenuto né a calmare Lorenzo né a sostenere Helena, sua compagna nella Casa. Il suo atteggiamento distaccato non è passato inosservato e ha scatenato una pioggia di commenti sui social.

Su X (ex Twitter), il video della discussione è diventato virale e i fan si sono divisi, molti criticando Lorenzo per i toni bruschi, ma altrettanti puntando il dito contro Javier per la sua totale inattività. “Si è rimesso con Shaila ed è tornato a fare la guerra a Helena per il nulla, incredibile”, ha scritto un utente. “Difendere la sua donna no, eh?”, commenta un altro. E ancora: “Basta giustificare Javier, dopo sei mesi deve dire qualcosa”, “Javier non sa cosa sia la protezione”, “Lo doveva rimettere al suo posto”.

Lollino che torna a rompere a Helena con i suoi soliti modi sgradevoli . Ma dico io javier ogni tanto le 🏐 le caccerà ? Per dire “ tu così alla mia donna non le parli?”

Madre mia #GrandeFratello pic.twitter.com/CBPKuFO9Ee — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 22, 2025

Tra chi non sopporta l’atteggiamento “scostante” di Lorenzo e chi è deluso dalla mancanza di reazioni da parte di Javier, il clima nella Casa sembra farsi sempre più teso. Dopo mesi di convivenza forzata, nervi a fior di pelle e relazioni complicate, basta poco per far esplodere vecchie rivalità o rivelare distanze che prima sembravano superate. E se questo è solo un “pranzo qualunque”, chissà cosa succederà nelle prossime puntate.