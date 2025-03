“C’è un intruso in Casa”. Irruzione improvvisa al Grande Fratello, la regia stacca subito poi si scopre cosa è successo

“C’è un intruso nella Casa”. Il video ha fatto immediatamente il giro della rete. Così mentre stasera è in programma una nuova puntata del Grande Fratello. Stasera verrà annunciato il terzo finalista. Il sondaggio sul Grande Fratello di Forum Free GF non darebbe spazio a molte altre ipotesi. La terza finalista non dovrebbe essere Chiara, ultima con appena il 5% dei voti. Male anche Zeudi, che non riuscirebbe ad andare oltre l’8%. Al terzo posto Mariavittoria con l’11% delle preferenze.

Shaila sarebbe seconda con il 18%, mentre Stefania Orlando prevarrebbe su tutte totalizzando il 57% e qualificandosi così alla finalissima. Una gioia immensa per la conduttrice televisiva, che otterrebbe un traguardo che ha inseguito a lungo e che ora sta per concretizzarsi.





Tornando al fantomatico intruso, a raccontare tutto è Novella 2000 che scrive come: “Nel corso della diretta del Grande Fratello, a un tratto, naturalmente per sbaglio, è stata ripresa Rebecca Staffelli che si trovava in confessionale. La giovane conduttrice si stava preparando a registrare dei contenuti e poco dopo la regia, resasi contro dell’errore, ha immediatamente staccato il collegamento”.

“La gaffe tuttavia è stata prontamente notata dagli attenti fan del Grande Fratello e così il video del momento è diventato virale sui social”. Il Grande Fratello, intanto, deve fare i conti con un esposto del Codacons. L’esposto presentato fa riferimento a diversi episodi controversi avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tra i concorrenti coinvolti nelle segnalazioni c’è Lorenzo Spolverato, che, ironicamente, proprio stasera riceverà una sorpresa durante la puntata. Tuttavia, le accuse non si fermano a lui: nel documento presentato all’Agcom, vengono menzionati anche il tentativo di Helena Prestes di colpire Jessica Morlacchi con un bollitore e le minacce rivolte a quest’ultima da parte di Eleonora Cecere.