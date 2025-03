Il 9 marzo la casa del Grande Fratello si è infiammata attorno a un argomento che ha diviso concorrenti e pubblico: le presunte strategie messe in atto da Helena Prestes per raggiungere la finale. Tra discussioni e rivelazioni, il dibattito ha coinvolto in particolare Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, dando vita a un acceso confronto che ha alimentato anche il dibattito sui social.

Secondo Shaila, la modella brasiliana starebbe cercando di eliminare alcuni avversari per avere un percorso più agevole verso la finale. In particolare, la ballerina ha dichiarato di sentirsi presa di mira da Helena, che vorrebbe restare da sola con Lorenzo Spolverato per giocarsi al meglio le proprie carte. Lo stesso Lorenzo ha confermato questa ipotesi, sottolineando come Helena, dopo il suo rifiuto, abbia virato su Javier Martinez.

Grande Fratello, Lorenzo su Helena: “Si è accontentata”

“Lei voleva fare una storia con me, ma si è accontentata“, ha affermato con convinzione Spolverato, aggiungendo che la modella lo avrebbe sempre considerato il suo principale competitor nel gioco. Anche Chiara, durante una chiacchierata con altri coinquilini, ha espresso la sua opinione sulla questione, dicendo: “Se lei potesse scegliere tra portare in finale te o Javier, sceglierebbe te, perché la sua competizione è con te”.

Nel frattempo, sui social, la vicenda ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno criticato Lorenzo, accusandolo di incoerenza per aver detto che avrebbe scelto Helena per spegnere le luci della casa. “Ma lui ancora parla di Helena?”, “A Helena ha fatto solo un favore rifiutandola”, “Questi sono disconnessi dalla realtà”, sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.

La discussione ha coinvolto anche Shaila, che ha ribadito come la strategia di Helena consista nel cercare di evitare televoti rischiosi contro concorrenti forti, mirando a eliminare in altro modo chi potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. “Lei vuole buttarmi fuori senza scontrarsi in nomination con me”, ha dichiarato più volte la ballerina.

Una teoria che troverebbe conferma nel fatto che Helena, nel precedente confronto con Shaila, ne è uscita sconfitta, venendo eliminata dal gioco lo scorso gennaio. Tra alleanze, strategie e risentimenti, il percorso verso la finale del Grande Fratello si fa sempre più intenso, e le dinamiche interne della casa continuano ad appassionare il pubblico, che segue con trepidazione ogni evoluzione di questa avvincente edizione.