Dentro la Case del Grande Fratello il clima è ormai incandescente. Zeudi Di Palma è sempre più isolata e ieri si è lasciata andare ad un triste sfogo: “Da quando sono una finalista ce l’hanno tutti con me, mi stanno addosso: forse sarebbe stato meglio non arrivare a questo punto”, aveva detto Zeudi tra le lacrime. In particolare Shaila sembra aver promosso una vera e propria crociata contro di lei. A Chiara ha detto di guardarsi da Zeudi.

Chiara è rimasta perplessa ma ha ammesso di fidarsi sempre meno dell’ex Miss Italia con quale, tuttavia, aveva stretto quello che sembrava un forte sodalizio. Sono tanti quelli che difendono Zeudi, ma altrettanti quelli che non sono convinti e che parlano di immagini compromettenti.





Grande Fratello, pubblico contro Zeudi

Si legge su X: “Forse quello che dice Zeudi non viene fatto vedere perché neanche in prima serata possono mandare in onda certe schifezze. Mettere in mezzo al gioco un genitore morto è una cosa che solo lei poteva arrivare a fare”. A proposito di Zeudi, la madre dell’ex Miss Italia ha parlato di gravi fatti accaduti.

“Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia. Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi al Grande Fratello, ma non c’è stato nulla di programmato. Sono preoccupata per mia figlia e per tutte le ragazze e i ragazzi come lei che ancora oggi devono sentirsi giudicati per la loro sessualità”, ha raccontato.

Forse quello che dice Zeudi non viene fatto vedere perché neanche in prima serata possono mandare in onda certe schifezze. Mettere in mezzo al gioco un genitore morto è una cosa che solo lei poteva arrivare a fare. #grandefratello #heleners #helevier https://t.co/Jti0W6Lzdu — Umbra (@mrscoastall) March 21, 2025

E ancora: “Ho dovuto parlare con i miei avvocati perché è accaduta una cosa molto grave che riguarda me. Nel momento in cui Zeudi è diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un clan mafioso. Questa situazione è intollerabile”.