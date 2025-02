La puntata di ieri del Grande Fratello è di quelle destinate a lasciare il segno. Helena, una volta chiusa la diretta, si è lasciata andare ad un commento con uno dei concorrenti a lei più vicini. Nella puntata di ieri, a lasciare la casa è stato Iago mentre Jessica è stata eletta seconda finalista ed è andata a fare compagnia a Lorenzo Spolverato, da tempo sicuro di un posto all’ultimo atto.

>>“Perché Helena non è finalista”. Clamoroso al Grande Fratello, tutti sorpresi: si scopre cosa c’è dietro

Il pubblico avrebbe voluto che all’ultimo atto ci arrivasse Helena, protagonista di uno sfogo nei confronti di Javier. Cosa è successo? Quando la modella brasiliana è uscita dal confessionale ha trovato il pallavolista con l’ex Miss Italia. Indispettita è intervenuta.





Grande Fratello, Helena indispettita con Javier dopo la puntata

“Vieni a lavare i piatti”, ha detto a Javier, che ha eseguito l’ordine senza troppo discutere lasciando Zeudi senza parole. Tantissimi i commenti: “vipera”, “finalmente escei fuori per quello che sei”. A proposito di Zeudi. Su di lei aleggiano dubbi, Maria Teresa Ruta ha detto: “Zeudi è entrata in casa cercando la vicinanza di Helena. È Zeudi che conosce bene anche Dayane Mello”. Helena ci è andata ancora più dura: “Secondo me non le piacciono le donne. A lei piace competere con loro. Con lei ho chiuso, mi ha usata”.

E ancora: “Zeudi ha degli atteggiamenti che mostrano come lei non sappia ancora cosa voglia dalla vita. Mi sono allontanta perché mi ha mostrato di essere una persona che conosce tutto di me”. In difesa di Zeudi è scesa la mamma, che ha pubblicato una foto della figlia del 2020 in cui le confessava la sua bisessualità. Si legge: “Non avrei mai immaginato di scrivere una lettera per dirtelo”.

“vieni a lavare i piatti con noi”

kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0fne7CWYCk — tigra (@99indaco) February 25, 2025

“Tant’è vero che non so da dove incominciare… Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che in 18 anni ho sempre saputo di essere. Ho atteso tanto perché ero molto insicura di questa cosa e soprattutto non riuscivo ad accettarmi (…) Mi sento libera per la prima volta”.