Grande Fratello, lunedì sera nuova puntata del programma: ci sarà una nuova eliminazione. Intanto, la notte è passata non proprio liscia: polemiche furiose sono scoppiate dopo il trattamento riservato ad Helena. Prima, però, un passo indietro. Domani il televoto potrebbe riservare delle sorprese. Le preferenze espresse dagli utenti nel sondaggio rivelano una classifica ben delineata: Helena Prestes è in testa con un solido 56,9% dei voti, confermando il suo status di favorita.

Chiara Cainelli e Shaila Gatta sono praticamente a pari merito, entrambe con un 25,3%; Mariavittoria raccoglie il 10,1%, posizionandosi appena sopra l’ultimo posto; Javier Martinez, invece, sembra destinato all’eliminazione con appena 7,7% delle preferenze.





Grande Fratello, Helena lasciata sola a pulire i piatti

Se il trend dovesse essere confermato nel televoto ufficiale, sarà proprio Javier a dover abbandonare la casa, mentre le altre concorrenti riusciranno a conquistare un’altra settimana nel reality. Reality che ha già una vincitrice morale: Helena. “Anche ieri l’avete bullizzata, Grande Fratello fai schifo”. Ma cosa è successo?

Dopo la cena Helena è stata lasciata sola a sistemare: “Comunque giusto per dire alla fine é rimasta solo lei a pulire i piatti per terra il tavolo mentre gli altri chi gironzolava chi fumava chi dormiva. Così giusto per dire”, si legge su X. “Trattata come una sguattera”. E ancora: “Adesso non facciamo che domani passa tutto in cavalleria eh”.

Comunque giusto per dire alla fine é rimasta solo lei.a pulire i piatti per terra il tavolo mentre gli altri chi gironzolava chi fumava chi dormiva.

Intanto Lorenzo è stato protagonista di un altro brutto gesto. Tutto è esploso nel cuore della notte, quando i due hanno iniziato a scambiarsi frecciatine sempre più taglienti. La ballerina ha perso la pazienza e ha chiuso il confronto con parole inequivocabili: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Bene, allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso evitarti, lo faccio, quindi fai lo stesso”.