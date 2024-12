Un video su X sta scatenando polemiche a non finire. Protagonisti Helena e Lorenzo. Così mentre si avvicina l’appuntamento con la nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Stasera al Grande Fratello ci sarà una nuova eliminazione. Cinque partecipanti sono a rischio: Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e le due “Non è la Rai”, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il risultato del televoto settimanale verrà svelato in diretta, determinando chi dovrà abbandonare la casa.

>> “Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss Italia

Il rischio di eliminazione è maggiore per Stefano Tediosi e per le due Non è la Rai. Secondo alcune indiscrezioni e sondaggi online, Tediosi avrebbe una leggera preferenza rispetto alle Non è la Rai che quindi rischiano di uscire questa sera.





Grande Fratello, Helena e Lorenzo recitano un copione?

Intanto i fari si sono accesi su Helena e Lorenzo. Un video sta facendo molto discutere, nel dettaglio si vede Lorenzo dice ad Helena di non truccarsi per farsi vedere triste. E il pubblico ha tratto subito le conclusioni: “Lorenzo ed Helena sono d’accordo a far passare lei vittima di Javier. Tutta una recita del copione Benegas! Lo schifo che lui dice fatti vedere così senza trucco! Che poracci la verità viene sempre a galla”.

E ancora: “Questi due sono d’accordo x fare dinamiche si vede anch’io nudo furbi tutte e due sia Lorenzo che Helena stanno fingendo alla grande cosa dovrebbe dire adesso Javier”. Ma una fetta del pubblico li difende. Certo è che sarebbe davvero strano come fatto dopo che solo stamani Lorenzo aveva messo in guardia Javi da Helena.

Diceva Spolverato: “Ok, devi sapere che lei ha frainteso i tuoi abbracci. Tu glieli dai come amico, come fai anche con Mariavittoria, ma per Helena sono un appiglio per sperare in altro. Helena ha fatto lo stesso con me, io l’abbracciavo come amico e lei pensava che fossimo qualcosa di più. Allontanati, salvati”.