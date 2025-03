“Chiara? Senza è fritta…”. Grande Fratello, bordata di Helena: basta una frase e il teatrino viene giù

Grande Fratello, Helena spara a zero contro Chiara. Tutto è successo durante un confronto co Maria Vittoria. Intanto alla finale manca sempre meno. Lunedì uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Giglio sarà costretto a lasciare il reality in modo definitivo. Come di consueto, il verdetto finale spetterà al pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, attivo sin dalla serata di lunedì scorso, nonostante le numerose polemiche di queste settimane.

>>“Non dire ca, mi girano i co”. Grande Fratello, Chiara scopre il gioco di Zeudi ed è finita

A proposito di televoto. Mariavittoria si è interrogata sul successo che sta riscuotendo Chiara tra il pubblico, soprattutto perché ha battuto personaggi molto amati come Stefania, Tommaso e Amanda. “Strano che Chiara sia forte al televoto”, ha detto Mariavittoria nel corso di una conversazione con gli altri inquilini.





lena contro Chiara: “Forte perchè vicina a Zeudi”

Helena ha dato la sua opinione: “Non è strano, Chiara è forte perché è molto vicina a Zeudi e Shaila. Zeudi è forte”, ha detto Helena senza girarci troppo intorno.Chiara, intanto, ha avuto un confronto con Lorenzo proprio su Zeudi. Al finalista ha detto: “Io sono una persona che ascolta tanto”.

E ancora: Io sono una brava amica, quella è la cosa che non mi recrimino mai. E a volte non sono stata apprezzata per questo, anche nel mio passato. Forse sono la prima a far capire agli altri che il mio supporto è scontato, quindi faccio un mea culpa”.

“Una mia amica può contare su di me su qualsiasi cosa, però non mi è capitato di avere più amiche che litighino. E a volte mi usano come valvola di sfogo”, ha detto al modello ribadendo che per lei “non è giusto”. Lorenzo l’ha rincuorata: “Tu sei preziosa come amica. Tu hai un dono che è l’ascolto, è una cosa che mi rende fiero dell’amicizia che si sta creando”.