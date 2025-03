“La risolviamo qui, adesso”. Grande Fratello, faccia a faccia tra Helena e Chiara: succede l’impensabile

Nel pomeriggio di oggi del Grande Fratello è andato in scena un confronto tra Helena Prestes e Chiara, due delle protagoniste degli ultimi giorni. Nel dopo puntata non se le erano mandate a dire ed ecco una nuova puntata della saga. Una puntata con una sorpresa assolutamente inaspettata con la quala Helena ha voluto risolvere la questione una volta per tutte.

Insieme Giglio, Helena e Chiara sono le due concorrenti a rischio eliminazione sebbene dovrebbe essere il ragazzo ad abbandonare per sempre la Casa il prossimo lunedì.

I risultati del sondaggio realizzato dalla pagina X “GF Vip” vede in netto vantaggio Chiara Cainelli, che, forte anche del fandom di Zeudi, si conferma con il 53% delle preferenze e avrebbe zero possibilità di essere la concorrente eliminata dalla semifinale del programma.





Grande Fratello, Helena chiede scusa a Chiara

Helena Prestes si ferma al 40% dei consensi e ne esce così sconfitta da Chiara Cainelli. Terza e ultima posizione nel sondaggio per Luca Giglio che si ferma al 7% dei voti complessivi. Giocando, secondo alcuni, di strategia oggi Helena si è avvicinata di nuovo a Chiara mentre era in giardino a parlare con Mariavittoria. Senza peli sulla lingua ha detto.

“Non siamo mai andate d’accordo, è vero, ma mi dispiace per l’altro giorno” afferma la modella. Sulle prime Chiara non comprende, poi capisce che Helena fa riferimento agli eventi post puntata. La modella, infatti, fa di questo il suo argomento di difesa: “Dopo la puntata siamo sempre tutti carichi” afferma.

La fine del programma è vicina e per questo vuole fare ammenda, non si è piaciuta martedì notte e per questo afferma: “Ti porgo le mie scuse”. Chiara si dice contenta di vedere questa apertura da parte di Helena, anche a lei dispiace e a sua volta le chiede scusa.