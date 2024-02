Tutti gli occhi su Greta Rossetti, il pubblico del Grande Fratello da casa ha notato un dettaglio che non è destinato a far parlare parecchio. Il modo in cui l’ex tentatrice sta portando avanti il suo rapporto con il surfista Sergio D’Ottavio non piace. Sono in molti ad essersi fatti un’idea non proprio positiva. “Greta sei entrata in quella casa con il solo scopo di creare triangoli, peccato che mi hai rovinato Vittorio che è solo colpa tua che è uscito, altrimenti era ancora in casa e sarebbe ora in finale”, si legge sulla pagina Instagram del programma.

>> “Attenzione a quella chiamata”. Uno squillo poi mettono giù: come funziona l’ultima truffa telefonica. Cosa si rischia e cosa fare

E ancora: “Greta fa l’eterna indecisa. Se non ti va di passare per la ragazza di tizio piuttosto che di Caio, te ne stai buona, ti godi il gf e per eventuali storie, aspetti di uscire”. A spingere, in realtà, è Sergio D’Ottavio per quale Greta aveva spiegato nei giorni scorsi di non avere un interesse forte.





Grande Fratello, Greta indossa la maglia di Vittorio

O meglio, spiegava di averlo ma non di essere coinvolta che il surfista. Ad ammonire Greta erano stati anche Perla e Maddaloni: “Non va bene questo comportamento”, le avevano detto in coro. Allo stesso modo di Alessio Falzone che aveva accusato Greta di essere il possibile motivo di rottura con Sergio. “Non riuscirai a farci litigare aveva detto”.

Greta, da parte sua, sembra avere un interesse molto chiaro per un altro uomo passato per la Casa: Vittorio. Oggi, giovedì 22 febbraio, mentre passava un aereo che sosteneva Greta e Sergio lei indossava la maglia di Vittorio. “Lo vedete cosa indossa? Lei ha già scelto Vitto, sicuro appena esce finiscono insieme”. E c’è chi si spinge più in là: “Secondo me se sono già fidanzata, mettere la maglia di Vittori non può essere un scelta casuale”.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più, intanto i fan di Greta continuano a sostenerla: “Greta vola sola. Non farti fare il lavaggio del cervello da nessuno. Ti stanno spingendo su Sergio ma è evidente tu non sia convinta perché non provi altro che affetto e basta per lui!!”.