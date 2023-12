In attesa della prossima puntata al Grande Fratello il clima è sereno. Nel giorno di Natale i gieffini hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra. Una tregua temporanea perché presto i nodi verranno al pettine. Il primo è quello tra Beatrice e Rosanna, sempre più ai ferri corti. L’ex attrice di Vivere non è riuscita a stringere un rapporto con la cantante, anzi, tra loro si è alzato un muro che sembra davvero invalicabile. Invalicabile allo stesso modo di quello che sembra esserci tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Greta che nella giornata di sabato scorso ha ricevuto la visita della madre. Una sorpresa che l’ex Temptation Island non si aspettava e dietro alla quale si nasconde un segreto che ha voluto raccontare proprio a Rosanna. L’ingresso non è stato frutto del caso, ma per un motivo preciso. “Mia mamma è venuta per proteggermi”, ha detto Greta.





Grande Fratello, Greta: “Mia mamma entrata per proteggermi”

Greta alla quale la madre ha spiegato che uscire dal gioco non sarebbe una tragedia: “Mi ha detto esci. Nel senso non sentiti responsabile che noi ti giudichiamo perché tu scegli di uscire. Perché lei ha pensato, che sa come sono fatta, sa che non ho un carattere forte. Perlomeno sono entrata che non avevo un carattere forte, a oggi mi rendo conto che un passettino l’ho fatto”.

“E lei voleva farmi capire se tu non stai bene lì, pensava stessi male per Mirko, esci. Lei è venuta proprio a dirmi questo. E lei voleva dirmi qualcosa che è successo fuori. Ha visto che nonostante tutto mi dispiace per Mirko e l’ho difeso. Voleva dirmi non c’è bisogno di farlo, perché lui fuori non ti sta tutelando. Lei questo voleva dirmi. Mia mamma l’ha sempre difeso Mirko”.

Poi la rivelazione sull’ex: “I primi periodi non si fidava tanto, perché lui era incerto, l’hanno visto tutti. Da mamma aveva quell’occhio in più… vacci piano, perché c’è qualcosa che mi puzza. E fondamentalmente qualcosa che mi puzza c’è sempre stato. Il fatto che lui era indeciso, è sempre stato indeciso. L’ha confermato facendo questo. Quindi mia mamma aveva solo visto lungo. Io non vedevo perché ero innamorata. E gliel’ha detto anche a lui. Il bello di mia mamma è che gliel’ha detto a Mirko. Non gli ha parlato alle spalle. Lui a me mi deve stare proprio lontana anni luce”.