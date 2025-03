Dentro la casa del Grande Fratello non tutto va bene. Nel pomeriggio di oggi c’è stato un confronto tra Giglio e Lorenzo. Lorenzo che nella puntata di ieri è stato duramente criticato da Alfonso D’Apice, il fidanzato di Chiara. “Oggi sono arrabbiato, hai detto a Chiara che io provo gelosia, che non mi fido di lei. Io parlavo solo di te, del tuo comportamento che non mi era piaciuto, io e lei ci amiamo e non metto in discussione lei”, ha detto in puntata.

E ancora: “Fin quando le fai su te e Shaila, ti fai le cose tue. Se metti una terza persona in mezzo, subisce le conseguenze negative delle tue azioni. Se crei questa dinamica e coinvolgi Chiara, lei viene vista in modo negativo fuori di qui. Lei ti ha chiesto di tenerla fuori dalla tua storia con Shaila Gatta. Qualunque cosa tu faccia, il tuo obiettivo è quello di creare delle dinamiche”.





Grande Fratello, confronto tra Giglio e Lorenzo

A prendere le difese di Lorenzo è stata Chiara: “Per me Lorenzo è come un fratello, ci rido e ci scherzo. So cosa Alfonso prova per me e so cosa provo io per lui, do per scontato che lui si fidi di me”. E Alfonso sembra non avere gradito affatto: “Tieni presente che io sono qui e ti guardo sempre”, ha detto.

Intanto Lorenzo ha avuto un confronto con Giglio. In giardino, badando bene di non farsi sentire al microfono (tra l’altro in palese violazione del regolamento), ha preso l’altro concorrente da una parte dicendo: “Lo devi fare, non sempre ma ogni tanto sì”. Giglio annuisce dopo un’iniziale riserva. Non è chiaro cosa stia succedendo, ma il pubblico ha la sua idea.

“Ma avete visto lo sguardo di Lorenzo? Praticamente gli ha detto: o fai così o niente”. “Ora questo tira nella sua tela pure Giglio, ormai è in finale e non possiamo farci niente, ma dobbiamo fare di tutto per non fargli vincere il Grande Fratello”.