Grande Fratello, sono settimane che il rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi sembra essere in bilico. Durante la puntata di lunedì scorso, i due concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi apertamente, ma nonostante gli sforzi, il feeling che li univa sembra essere ormai un ricordo lontano. Jessica, temendo possibili fraintendimenti, ha scelto di non esprimersi troppo chiaramente sul loro legame, una decisione che ha alimentato ulteriori speculazioni.

A distanza di giorni, la vicenda continua a essere una delle più discusse nella Casa. Le opinioni di Stefania, Eva e Mariavittoria hanno arricchito il dibattito, portando nuove sfumature alla situazione. Jessica ha cercato di spiegarsi: “Io sto parlando solo di atteggiamenti molto affettuosi”, riferendosi in particolare agli abbracci che hanno suscitato tanto clamore. Tuttavia, le sue coinquiline sembrano concordare sulla necessità di maggiore chiarezza.

Mariavittoria è stata piuttosto diretta nel suo consiglio: “O si parla o si tace”, spingendo Jessica a prendere una posizione netta, mentre Stefania ha sottolineato le possibili conseguenze delle sue parole: “Magari esce e il compagno lo lascia per un atteggiamento affettuoso”. La cantante ha ribadito che si trattava solo di gesti innocenti, ma il gruppo non è sembrato del tutto convinto.

Stefania, mentre si truccava, ha cercato di far riflettere Jessica sulla natura degli abbracci: “Tutti si abbracciano all’interno della Casa”, sottolineando come questo tipo di atteggiamenti non siano necessariamente significativi. Anche Eva ha condiviso questo punto di vista, evidenziando però che alcune dichiarazioni di Jessica potrebbero essere facilmente fraintese. “Se tu dici ‘meglio che sto zitta perché sono una signora’ fai capire qualsiasi cosa”, ha osservato Stefania, una riflessione che Mariavittoria ha ulteriormente enfatizzato con una punta di ironia: “Anche perché tu zitta non ci stai mai. Quindi, se arrivi a dire ‘sono una signora, sto zitta’, è fraintendibile in quel senso”.

Jessica è rimasta ferma nella sua posizione, spiegando che la sua “febbre” emotiva nei confronti di Luca è stata alimentata dalla confidenza e dai gesti affettuosi che lui ha avuto nei suoi confronti. “La mia febbre è stata alimentata da una grande confidenza che Luca ha avuto nei miei confronti”, ha dichiarato, aggiungendo che, se Luca fosse stato più distaccato, questa situazione non si sarebbe mai creata.

Riusciranno Luca e Jessica a trovare un punto di incontro? Al momento, la situazione sembra ancora in evoluzione, ma nella Casa del Grande Fratello tutto è possibile. Confronti e tensioni fanno parte della dinamica del gioco, e non è escluso che nei prossimi giorni possa emergere una svolta inaspettata.