A poche settimane dalla finale i concorrenti del Grande Fratello si stanno preparando per l’ultimo atto. Qualcosa di molto strano, almeno in apparenza, sta succedendo. Sì perché alcuni pezzi della Casa stanno letteralmente sparendo o meglio, vengono giorno dopo giorno smontati. Il Tugurio, per esempio, non esiste più. Cosa sta succedendo lo spiega il sempre informatissimo Davide Maggio, in un commento sul suo sito.

>>“La resa dei conti è arrivata”. Grande Fratello, momentaccio per Zeudi: isolata dal gruppo

Si legge: “Davide Maggio è in grado di anticiparvi che è iniziato il riadattamento della location, che per l’occasione vedrà la presenza di svariate camere doppie. Nel reality condotto da Ilary Blasi, infatti, la convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi (si parla di 1.000.000 di euro) da vincere e da difendere sarà tra coppie”.





Grande Fratello, una parte della Casa è già stata smontata

“Coppie che verranno formate nel corso della prima puntata, (alcune delle quali) all’insaputa dei protagonisti“. E ancora: “Uno degli spazi noti del Grande Fratello, il Tugurio, da qualche puntata già non viene più utilizzato da Signorini and co, poiché i lavori di ‘risistemazione’ in vista di The Couple sono avviati“.

The Couple, nonostante il cambio di titolo e di conduzione, non è altro che l’adattamento italiano del Gran Hermano Duo, programma spagnolo nato come spin off del Gran Hermano. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi. Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni.

Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple.