La puntata di ieri del Grande Fratello è stata caratterizzata da momenti di tensione. Che sarebbe stato un giorno particolare si era capito da alcune ora prima quando il Codacons aveva lanciato un esposto per chiedere la chiusura del programma. Particolarmente difficile è stata la serata di Chiara, che ha confessato di avere vissuto un momento buio.

“Mia mamma si sentiva in colpa perché per causa sua non ci vedevano del tutto italiani. La mia spensieratezza è andata giù. Quello fu motivo di discussione tra i miei genitori e da lì avvenne il divorzio. Io e mio fratello ci separiamo. Io vado con mamma e lui con papà. Vedevo la sua sofferenza e io ero felice perché non li vedevo più litigare”.





Grande Fratello, confronto tra Jessica e Lorenzo

E ancora: “Mi sono affidata totalmente a questa persona lasciando da parte la mia vita. Quando tutto è finito mi sono ritrovata con un pugno di mosche, mi sentivo fallita nel tornare a casa. Avevo allontanato tutta la mia famiglia, non mi era rimasto più niente”. Chiara che è stata al centro dello scontro tra Jessica e Lorenzo.

Il motivo sono state alcune dichiarazioni di Lorenzo che ha definito ‘sfigati’ i concorrenti che avevano preso di mira Chiara. In puntata Jessica si è tolta un sassolino dalla scarpe: “Ho sentito che ha detto ‘Che gruppo di sfigati’, volevo sapere se faccio parte di questo gruppo.”. Senza troppi giri di parole, il ragazzo ha confermato.

A quel punto, Jessica è esplosa: “Secondo me ti sei ca**to sotto. Hai difeso tanto Chiara perché Alfonso ti ha fatto stringere il sederino. Stai calmino, ricordati sempre l’età che hai e l’età che ho. Tu ‘gruppo di sfigati’ non me lo dici. Per sfigato c’è gente che si è ammazzata.” Lorenzo ha tentato di salvarsi in corner, ma senza risultato.