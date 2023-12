Grande Fratello, Rosy e Anita contro Beatrice. Proprio mentre giungeva la notizia di Beatrice Luzzi inserita da Mediaset fra i personaggi più importanti, televisivamente parlando, del 2023, ecco un’altra ‘dinamica’ proprio sull’attrice. Stavolta sono state Rosy Chin e Anita Olivieri a scagliarsi contro Bea con un’accusa piuttosto grave.

Non è una novità che Anita rivolga pesanti insinuazioni sul conto di Beatrice, ma stavolta forse è stato passato il segno. Proprio lei è finita più volte al centro delle polemiche per le sue uscite e battute infelici, l’ultima delle quali: “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo”. Ora Anita è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per le accuse rivolte a Beatrice.

Anita e Rosy attaccano Beatrice, ma un video le incastra

In questi giorni nella Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno avuto a disposizione qualche bottiglia di vino in più. Ebbene, nonostante il clima di festa, Anita e Rosy hanno rivolto a Beatrice un’accusa pesante: le due inquiline, infatti, hanno affermato che Beatrice è un’alcolizzata.

In un video si vede Beatrice che sembra riempire una tazzina di caffè con un super alcolico. Le immagini, però, non sono chiarissime. In un altro video, invece, ecco Rosy e Anita che bevono di nascosto da una bottiglia che prontamente nascondono non appena arriva Giuseppe Garibaldi.

Insomma, sembra proprio la storia del bue che dice cornuto all’asino. In tanti stanno commentando l’accusa di Anita e Rosy all’indirizzo di Beatrice soprattutto alla luce del video che le incastra. Chissà se ci saranno conseguenze per le due nel proseguio del reality. Nel frattempo la popolarità di Beatrice non sembra diminuire, anzi questi attacchi non fanno che renderla sempre più benvoluta dal pubblico.

