Grande Fratello, scoppia un nuovo caso: al centro c’è ancora Zeudi. Su x sta rimbalzando la notizia che gli autori avrebbero informato Zeudi su un fatto in particolare. Con l’avvicinarsi della finale, le divisioni tra i concorrenti si fanno sempre più nette e gli equilibri si stanno ridefinendo. Zeudi, in queste ultime ore, è al centro di tante discussioni. Il motivo?

La sua nomination come terza finalista è stata senza dubbio una sorpresa per molti, ma non per il suo gruppo di sostenitori che grazie anche alla sua vicinanza con Helena le hanno permesso di essere arrivata così in alto. Le due avevano un’amicizia molto particolare, ma dopo il triangolo con Javier il rapporto si è sgretolato e le Zelena hanno iniziato a parteggiare solo per l’ex Miss Italia.





Grande Fratello, confessione Zeudi: la regia stacca

Triangolo che forse è alla base del nuovo caso. Ma cosa è successo? Secondo alcuni utenti della rete Zeudi sarebbe stata informata dagli autori di un fatto che sarà presentato in puntata. Non è chiaro quale sia il tema, ma pare che abbia confessato tutto a Shaila. Non appena si è diffusa la notizia, i commenti sui social hanno iniziato a fioccare.

“Quindi le danno il tempo di prepararsi e di costruirsi una difesa? Ah, bello nè??? Chiederà consiglio alle sue amichette o farà tutto da sola? Beh, in quanto a balle ce la può fare da sola”. E ancora: “Abbiamo capito un cosa importante, vincerà Zeudi e su questo ormai non sembrano esserci più dubbi”. Anche Shaila, nell’immediato dopo puntata, aveva avuto questo sentore.

🛑 GLI AUTORI CAMBIANO REGIA PERCHÉ ZEUDI STAVA PARLANDO CON CHIARA DICENDO UN FATTO CHIESTO IN CONF E POI DICE – “SHAILA ZITTA, CHE MI HANNO CHIESTO UN FATTO E USCIRÀ IN PUNTATA QUINDI DEVO DIFENDERMI” #GrandeFratello #heleners #helevier

Circoooo pic.twitter.com/POKyLuPzPD — Labriní Fodoulis (@LFodoulis) March 12, 2025

Parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato ha poi fatto un pronostico sulla fine del Grande Fratello. Secondo la sua opinione, soprattutto dopo averla sorpassata al televoto, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”, le parole. “Sì, fidati, te lo dico io, ti devi fidare. Lore è un programma, non è la vita vera”.