“Esce, se ne va”. Grande Fratello, acque agitatissime nella Casa: equilibri frantumati e alleanze da ricostruire

Aumenta la tensione per la puntata del Grande Fratello di stasera, 24 marzo. Sarà una puntata decisiva con tanta anzi, tantissima, carne al fuoco. Il tema più importante è quello dell’eliminazione. La situazione vede Chiara, Giglio e Helena al televoto. Helena che nella giornata di domenica ha avuto un confronto con Javier, accusato di non difenderla. Tutto è cominciato a pranzo: Helena stava mangiando quando è arrivato Giglio, che ha posato la spesa sul tavolo spostando bruscamente il piatto della modella.

>>“Basta, mi avete rotto”. Grande Fratello, anche Javier ha perso la pazienza: ce l’ha con loro

Il gesto, che la 34enne brasiliana ha trovato poco rispettoso, è stato da lei ignorato in quel momento per evitare uno scontro diretto. Ma nel corso del pomeriggio, la questione è riemersa durante un confronto tra Helena e Javier.





Grande Fratello, sondaggio Giglio eliminato

“Mi farebbe piacere se tu ti esponessi un po’ di più”, ha detto la modella, manifestando la sua delusione per la mancata reazione del fidanzato. Salvo sorprese Helena resterà in casa, così come Chiara, mentre Giglio avrebbe le valigie pronte. Secondo in sondaggio Chiara sarebbe in coda ma, fa notare Biccy: “Quest’anno infatti i sondaggi non sono più così attendibili, qui si stanno sfidando i tre fanclub più forti in assoluto: gli Helevier che stanno votando per Helen.

“Gli Shailenzo che stanno sostenendo Giglio e le temibilissime Zelena, che vogliono far arrivare in finale Chiara. Molto probabilmente infatti la Cainelli sarà la più votata e a rischiare l’uscita saranno Helena e Giglio. A proposito di Giglio. Secondo quanto riportano vari account su X, avrebbe fatto piangere MaVi.

“Mavi è stanca di Giglio, è pesante”, scrive un fan rilanciando la clip che ha immortalato il momento. Più che una lite vera e propria, però, a far crollare Mariavittoria sarebbe stata una serie di atteggiamenti ripetuti da parte del parrucchiere di Reggio Emilia. “Ragazzi, è insopportabile Giglio, davvero. Seguo la diretta e non fa altro che atteggiarsi a maestrino e…”, commenta un altro utente. “Sbattetelo fuori”, “Dai che stasera esce, che bello non vederlo più”. “Ora che Giglio esce Lorenzino come farà? Dovrà per forza trovarsi un nuovo alleato…”.