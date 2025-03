Grande Fratello, la puntata di ieri è destinata a lasciare strascichi pesanti. Zeudi è volata in finale e tre concorrenti sono state nominate: Helena, Stefania e Chiara. L’approdo di Zeudi in finale ha creato mal di pancia nella Casa, tra tutti Lorenzo si è espresso pubblicamente incassando, per una volta, il favore di tutto il pubblico. “Per la prima volta sono d’accordo con Lorenzo Zeudi non meritava di essere finalista, era meglio Shaila che è arrivata all’inizio”.

E ancora: “Zeudi si è avvicinata apposta a Lorenzo e Shaila facendogli le scarpe, ha usato Helena per diventare famosa all’interno della casa. Zeudi arrivata a dicembre ma se ha fatta bene i compiti. Da notare l’0.95 per cento per Chiara”.





Grande Fratello, Chiara a rischio eliminazione

Lo 0,95 incassato da Chiara ha una spiegazione, Chiara non è stata sostenuta dai fandom di Shaila, Lorenzo e Helena. Anche per questo Chiara è a rischio eliminazione. I risultati del sondaggio web realizzato da “Forum Free Grande Fratello” su 976 partecipanti alle 9:30 dell’11 marzo, vede in netto vantaggio Helena, la quale si conferma come uno dei volti più amati dal pubblico di questa diciottesima edizione.

Nello specifico Helena Prestes è al 47,30% delle preferenze. In seconda posizione si piazza Stefania Orlando con il 26,70% la quale risulta a rischio uscita assieme a Chiara che si ferma al 25,90%. Meno di un punto di differenza tra le due inquiline al momento a rischio uscita dal reality show di Canale 5.

Tanti i messaggi sui social: “Credo che la candidata numero uno sia Helena, e sarebbe anche la cosa più giusta. La vogliamo in finale per dare una lezione a Shaila e Lorenzo. Forza Helena, siamo tutti con te”.