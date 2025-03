C’è molta attesa per la puntata di domani sera del Grande Fratello, ci sarà una nuova eliminazione e annunciato un nuovo finalista. Intanto spunta un video in cui pare che una concorrente abbia chiesto di uscire. Così mentre Shaila ha deciso di parlare chiaro una volta per tutte con Javier troncando ogni speranza di riconciliazione o comunque tregua.

“Lui non è un amico, altrimenti avrebbe accolto le parole di Alfonso. Non parla mai e quando parla è inutile. Non è un uomo di carattere, anzi è piccolo e debole. Adesso sta con una donna che va per la sua e lui è la sua ombra. Caccia il coraggio solo quando è sostenuto da qualcuno. Javier non è un uomo di polso, perché si fa sovrastare dal carattere degli altri e non ha una sua personalità”.





Grande Fratello, MaVi ha chiesto di essere squalificata?

E ancora: “Con me è stato vendicativo, ma ha avuto la fortuna di essere appoggiato. Con quell’atteggiamento è stato cattivo, ma non l’hanno punito perché dietro di lui c’erano Amanda, Jessica, Mariavittoria, Luca che lo sostenevano e si sentiva forte”. Parole destinate a far discutere, come fanno discutere alcune immagini su una concorrente.

Su x una fan del programma ha postato un video con questa didascalia: “Bisogna far girare questo video in cui Maria Vittiria dice di aver chiesto in confessionale di essere squalificata lei se usciva la cosa che ha rilevato Helena vista da fuori di shaila e Lorenzo e lele. (Era uno scherzo fatto passare per manipolazione)”. I commenti non si sono fatti attendere.

— 𝕊𝕠𝕟𝕚𝕦𝕔𝕔𝕚𝕒🌹 ♫♪♩·. ∀IƆƆ∩INOS (@Sonosoniaebasta) March 8, 2025

“In questo video, leggendo tra le righe, emergono diverse cose: MV aveva già avvisato il #grandefratello, in pratica aveva detto al gf che lo avrebbe detto e che si sarebbe presa la responsabilità della faccenda chiedendo di squalificare se stessa e non Helena; il grande fratello, a quanto pare ha accettato, ha mandato in onda il video. Ha mostrato mezzo dialogo perché mancano molte parole di Lorenzo senza microfono ma che loro potevano far capire con i sottotitoli, ed ancora una volta è partita la presa in giro di signorini verso la coppia shaila-lorenzo con annesso applauso del pubblico. In pratica era tutto studiato a tavolino ed il confessionale sapeva tutto da prima che MV lo dicesse davanti alle telecamere”. Nella Casa sono arrivati i commenti, alcuni solidali con MaVi, altri meno.