Durante la puntata di ieri del Grande Fratello ci sono stati ben 3 eliminati: Javier, Giglio e Shaila. Intanto, poco fa, gli autori sono entrati nella Casa: è toccato a Chiara e MaVi leggere il comunicato ufficiale: è l’ultima volta che succederà. Prima però un passo indietro, Shaila non sembra aver gradito di essere stata messa fuori. Subito dopo l’eliminazione, ha rivelato di aver previsto questo epilogo: “Me lo aspettavo, perché la vita non è sempre giusta”.

>>“Yulia c’era, guardate qua”. Grande Fratello, colpo al cuore per Giglio: il video dopo la puntata

Una dichiarazione che ha provocato mormorii in studio, subito zittiti dalla stessa concorrente: “Venite voi al posto mio. Salite qua e rispondete voi. Poi ne parliamo”, ha risposto, determinata e senza filtri. Insomma, ci sarà molto da parlare. E non solo di quello.





Grande Fratello, comunicato ufficiale degli autori

Signorini, poi, ha un’altra grana. Nonostante i numerosi colpi di scena e le emozioni della semifinale, Alfonso Signorini si è svegliato con una brutta notizia: gli ascolti del Grande Fratello hanno registrato un calo significativo. Questo dato è un chiaro segnale che moltissimi telespettatori si sono stufati delle dinamiche e dei concorrenti che hanno varcato la porta rossa in questa edizione.

Ieri lunedì 24 marzo 2025, infatti, Rai 1 si è aggiudicata la prima serata con l’ottimo 25,1% di share di Champagne – Peppino di Capri. La semifinale del Grande Fratello ha registrato il 16,8% di share su Canale 5 con poco più di due milioni di telespettatori davanti alla tv. Si tratta del peggior risultato nella storia del reality show.

Dentro la Casa non sanno nulla. Poco fa, infatti, il Grande Fratello ha dato mandato a Chiara e MaVi di leggere il budget spesa: per questa ultima settimana avranno a disposizione 200 euro. Il Grande Fratello ha deciso di fare loro un regalo per l’ultima spesa dell’anno.