Comunicato ufficiale del Grande Fratello, tocca a Federico e Giglio informare la Casa. Nella puntata di ieri sono stati eliminati Maria Teresa e Mattia. La prima ha perso al televoto contro Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mattia Fumagalli. Successivamente, dopo un televoto flash, anche quest’ultimo è stato eliminato. Grande protagonista è stato Lorenzo, pizzicato sia da Cesara Buonamici che da Beatrice Luzzi.

Questa settimana sarà decisiva per molti concorrenti in un clima ormai esasperato in cui i gruppi sono ben definiti e la polemiche all’ordine del giorno, dentro come fuori la Casa dove i vari gruppi di fan si danno battagli anche oltre il consentito.





Grande Fratello, aumenta il budget spesa per la settimana

Intanto il Grande Fratello ha mandato un comunicato ufficiale. Federico e Giglio radunano nel salone tutti i loro compagni d’avventura e, dopo essere stati in Confessionale, leggono il Comunicato ufficiale contenente le informazioni sul budget settimanale.

“Inquilini, durante l’ultima prova per il budget della spesa settimanale, avete guadagnato 90€. Il totale a vostra disposizione è 210€. Buona spesa”. Felici per la bella notizia ricevuta, i concorrenti esultano e iniziano ad organizzarsi al meglio per poter soddisfare le esigenze di tutti.

Intanto c’è attesa per quello che succederà tra Tommaso e MaVi. Nell’ultimo scontro di fuoco, avvenuto in giardino, lui ha perso proprio ogni freno. “Mi tratti come un cane!”, ha urlato contro MaVi in preda a rabbia e pianto mentre la dottoressa si trovava seduta sul divanetto. Il problema principale di questa coppia, sembra di capire, è la gelosia.