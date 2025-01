La puntata di ieri del Grande Fratello è destinata a lasciare strascichi importanti. L’eliminazione di Helena non è stata digerita da tutti e sui social (come nella casa) c’è chi non è ha fatto mistero. Intanto, nelle ore scorse, la produzione ha fatto recapitare agli inquilini un comunicato ufficiale: è toccato ad Amanda Lecciso e Alfonso D’Apice leggere tutto. Prima, però, un passo indietro. L’eliminazione di Helena ha sollevato, come detto, un autentico polverone.

In rete è partita addirittura una petizione su change.org per chiedere che la ragazza resti in studio come ospite fino alla fine del programma. Si legge: “Helena Prestes ha avuto un percorso unico al Grande Fratello, la sua storia ha toccato molti di noi e ha avuto una risonanza internazionale”.





Grande Fratello, budget spesa di 360 euro

“Helena è diventata un simbolo di resilienza e forza, capace di ispirare molte persone con le sue parole, le sue azioni, i suoi sentimenti, dentro e fuori la casa. Crediamo fermamente che la sua presenza nel programma sia di grande impatto e arricchimento per tutti. Pur rispettando il giudizio del pubblico, molti telespettatori da tutto il mondo non hanno avuto possibilità di esprimere il loro voto e il loro appoggio”.

E conclude: “Per questi motivi, chiediamo che Helena Prestes continui la sua partecipazione al Grande Fratello come ospite. Aderisci al nostro appello firmando questa petizione”. L’uscita di Helena toglierà sicuramente brio, ma una notizia arrivata nelle ore scorse ha rassicurato i fan: attraverso un comunicato ufficiale il Grande Fratello ha spiegato quanto segue.

Non ci saranno decurtazioni alla spesa alimentare, il budget settimanale è di 360 euro. Dop oche Alfonso e Amanda ne hanno data lettura, nella casa è scoppiata la festa. Applausi e pronti a ricaricare la batterie in vista della prossima puntata di giovedì.