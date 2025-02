Poco fa Amanda Lecciso e Federico Chimirri sono stati convocati dal Grande Fratello, a loro è toccato il compito di informare il resto dei concorrenti. A proposito di Federico, nelle ore scorse era stato protagonista di uno scontro con Alfonso D’Apice, poi eliminato a fine serata. “Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto. A 25 anni ero già padre, non è una scusa. Dovresti imparare a trattare le persone più grandi di te”.

Alfonso D’Apice aveva replicato: “Tu ora ti senti più uomo dopo questa sceneggiata? Hai detto che non sono stato educato bene, che non sono un uomo. Parli bene l’italiano ma non sai esprimerti ancora bene. Non ti agitare, ti dico in faccia quello che penso”.





Grande Fratello, comunicato ufficiale della produzione

Federico aveva poi continuato: “I tuoi genitori forse ti hanno educato bene, sei tu che non hai appreso. Tu hai detto che sono un ruffiano. Hai un atteggiamento strafottente, non le sai tutte tu. Hai cambiato atteggiamento, non sei più tu. Lorenzo è fatto così, tu sei diverso. Ti stai comportamento come una persona che non sei”.

Allora Alfonso ha risposto: “Io non ho questi pensieri, ti trovo un po’ aggressivo. Ti vedo con una faccia cattiva, occhi cattivi”. I toni si erano scaldati oltre modo, per fortuna è arrivata una notizia che aiuterà a superare il momento (oltre l’eliminazione di Alfonso che ha tolto il problema alla radice). Il Grande Fratello ha infatti deciso di confermare i soldi a disposizione per la settimana.

Amanda e Federico hanno infatti informato il gruppo che avranno a disposizione 20 euro a persona, budget pieno, per la settimana. E la festa dentro la Casa è partita.