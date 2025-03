“Ah, ma quindi ora ti piace lui?”. Grande Fratello, sguardi inequivocabili tra loro: “Chiara si è tradita”

Grande Fratello, Chiara sembra sempre più vicina ad uno dei concorrenti più discussi: appena è andata in onda l’ultima clip di oggi il pubblico si è scatenato. “Ma quindi fammi capire una cosa, adesso ti piace lui?”. E ancora: “Ma Chiara, fino a due giorni fa eri stra presa da Alfonso, adesso hai cambiato idea? Io proprio non la capisco”. “Magari non è vero niente, ma quegli occhi da cerbiatta qualcosa nascondo: secondo me sono presi uno dell’altro”.

Questo nonostante lui abbia detto che tra loro non c’è niente. Eppure qualcosa è successo. Nel pomeriggio di oggi il concorrente ha avuto un crollo e Chiara è corsa a consolarlo. “Non devi pensare a quello che è successo, a quello che la gente pensa di te, devi andare avanti tranquillo”.





Grande Fratello, Chiara e Lorenzo sempre più vicini

Chiara così si è rivolta a Lorenzo Spolverato che aveva avuto una piccola crisi nel tardo pomeriggio. Di Chiara sembra essere gelosa Shaila. E Di Lorenzo non si fida Alfonso.Secondo il fidanzato di Chiara, Spolverato starebbe giocando molto di strategia.



“Sto sentendo delle ca**ate enormi da parte di Lorenzo e Shaila, forse, anzi per colpa di Lorenzo che ha riportato cose diverse rispetto a quello che gli ho detto in confessionale, (non capisco a pro di che)”.

E ancora: “Specifico per i duri di comprendonio come Lorenzo, non ho mai parlato di GELOSIA e mai messo in dubbio Chiara! Ma la sua lealtà poiché ha tirato in mezzo Chiara, gli amici si proteggono non si mettono al centro per una clip! Nulla di personale ma sapete che dico sempre ciò che penso e anche stavolta non mi tiro indietro. Ps: potrei andare molto più nel dettaglio ma per adesso non ho voglia buonanotte”.