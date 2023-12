Rosy Chin è al Grande Fratello dalla prima puntata. Dunque in questi mesi il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscerla bene anche se la chef di origine cinese era già un volto noto per gli utenti dei social. Di certo da quando è nella Casa ha saputo conquistare una buona fetta di telespettatori. Ma sapete che era vicina di casa di Alfonso Signorini? È stato il conduttore del reality a svelare questo retroscena inedito sulla concorrente.

Alfonso Signorini era entrato in casa per fare una sorpresa ai concorrenti e a quel punto ha raccontato che in passato è stato il vicino di casa della chef. “Rosy è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla. Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla”, ha detto elogiandola.

“Ma è sposata!”: GF, bufera su Rosy Chin

Al GF Rosy Chin è diventata molto amica di Anita Olivieri. Le due sono inseparabili e si spalleggiano a vicenda. Ma è anche molto complice di Federico Massaro, uno dei nuovi arrivati nella Casa. Di recente lui gli ha anche confidato di provare un forte interesse per la sua amica Anita. Ma un altro momento tra i due, avvenuto proprio in queste ultime ore ha fatto discutere il pubblico.

Come mostra la clip presto diventata virale, ci troviamo in camera da letto. E si vedono proprio Rosy Chin e il modello mentre scherzano sulle tecniche di seduzione. Tecniche, quelle di Federico, che però non hanno convinto a pieno la chef, che scherzando ha deciso di dargli qualche lezione.

Dove sono i paladini dei valori ?????? Ovviamente sanno che la diretta si stacca alle due ahahah peccato #grandefratello rosy vanti tanto i valori contro bea ma tu ci pensi al tuo maritino? pic.twitter.com/PHmFESMRvd — ALICE🐆 (@Alice924447421) December 19, 2023

Alla scenetta a letto erano presenti altri inquilini ed è chiaro che i due stanno solo divertendosi. Ma quel video, come spesso accade in questi casi, non sono tardati i commenti degli hater che hanno criticato Rosy Chin e il suo comportamento, visto che è sposata. Insomma, non tutti hanno capito il suo spirito goliardico.