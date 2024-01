Grande Fratello, l’ultima di Anita e Garibaldi è destinata a far discutere parecchio. È successo durante la tarda mattinata di oggi. Nel mirino ancora Beatrice. Beatrice lo staff della quale è intervenuto poche ore fa dopo i tristi episodi del Capodanno (l’attrice è stata isolata dal gruppo) e le voci social di persone pronte ad entrare per difendere Bea dal gruppo formato da Varrese, Anita e Garibaldi che sta alzando un autentico muro intorno a lei.

Riferendosi probabilmente a Gabriele Lazzari, collega di Beatrice più volte intervenuti, scrivono: “Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità. Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà”.





Grande Fratello, brutto gesto di Anita e Garibaldi verso Beatrice

Insomma, Bea non ha bisogno di essere protetta da nessuno. Certo è che quanto successo oggi fa discutere parecchio. Beatrice ha preparato il pranzo per gli inquilini della casa. Tuttavia sia Anita che Giuseppe non hanno gradito il gesto e così hanno deciso di non sedersi a tavola col resto del gruppo e di mangiare in un secondo momento. A provare a ricucire è stata Rosy Chin.

Che ha detto: “Cucino io, ok? Mi piacerebbe che ci sedessimo a tavola insieme”. La storia si è conclusa lì, certo è che il clima nella casa è a dir poco pesante. E i fan cosa ne pensano? “Tranne la Luzzi e forse un paio di altri concorrenti, cast grottesco, ignorante e pure cattivo, complimenti! Ma cosa vi è successo?!? Bullismo e ipocrisia”, si legge nella pagina social del programma.

Anita è il bidello che non si sono seduti a tavola perché ha cucinato bea ,ma quanto fanno schifo? #GrandeFratello pic.twitter.com/6GnVukwzkf — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) January 2, 2024

E ancora: “Bea sei una donna libera e non hai paura di farlo vedere… nonostante che ancora nel 2024 in Italia ci sia ancora bigottismo e ignoranza. Sei un esempio nonostante i tuoi difetti che mostri senza paura. Dei il GF 2024. Luzzi senza di te la baracca chiude”.