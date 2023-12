Grande Fratello, Beatrice si sfoga e accusa due coinquilini. La permanenza all’interno della Casa si fa sentire. Tante settimane di convivenza forzata hanno portato alcuni concorrenti al limite e tra questi c’è proprio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. L’attrice di Vivere è spesso al centro delle dinamiche e sa difendersi bene, ma ciò non significa che non soffra per le accuse o le insinuazioni ricevute.

Proprio recentemente Anita Olivieri e Rosy Chin se la sono presa con lei accusandola di essere un’alcolizzata. Peccato che proprio le due siano state beccate in un video mentre bevono di nascosto dagli altri. In ogni caso Beatrice Luzzi, confidandosi con Fiordaliso, ha lanciato precise accuse a due coinquilini in particolare. Parliamo di Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi.

Beatrice stanca del comportamento di Letizia: “Egocentrica e prepotente”

In un momento di confidenza con Fiordaliso Beatrice è apparsa particolarmente infastidita dal comportamento di Letizia con la quale negli ultimi giorni ha avuto diversi battibecchi. Mentre la cantante la invita a non darle peso l’attrice sembra essere arrivata davvero al limite: “Non sono mai stata trattata così: umiliata, comandata, gestita. In quel modo così sgarbato e autoritario”.

“Non glielo permettere, perché è una ragazzina e deve crescere. Deve capire che ci sono dei limiti che non deve oltrepassare. Non ci siamo mai permesse di trattare nessuno in quel modo. Come si può permettere di comportarsi così con quattro signore, con quattro professioniste? Le voglio bene, ma deve darsi una regolata. È un’egocentrica, prepotente. Non si è regolata. Non è la prima volta che esagera”.

Dopo essersi sfogata su Letizia, Beatrice se l’è presa anche con Giuseppe Garibaldi. Dopo il famoso flirt i rapporti tra i due si sono andati deteriorando. Fiordalisi ha consigliato a Beatrice di lasciare spazio al concorrente, ormai stanco delle continue discussioni, ma l’attrice non ha alcuna intenzione di riappacificarsi: “Non capisce che ci perde lui, non sta meglio se non mi parla”.

