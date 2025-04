Anche senza varcare la soglia della porta rossa, Beatrice Luzzi è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta nell’ultima edizione del Grande Fratello. Opinionista tagliente e mai banale, ha spesso diviso il pubblico con i suoi giudizi, attirando critiche quanto consensi per la sua schiettezza. E se qualcuno sperava in un tono più diplomatico a giochi conclusi, l’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi conferma che la Luzzi non ha alcuna intenzione di moderare le proprie opinioni.

Nel mirino dell’attrice e opinionista è finito uno dei concorrenti più amati dal pubblico: Lorenzo Spolverato. Il giudizio su di lui non lascia spazio a interpretazioni: “Lorenzo? Lo trovo molto infantile”, ha dichiarato senza mezzi termini, aggiungendo di non aver gradito alcuni suoi atteggiamenti durante il percorso nella Casa. Un’affermazione destinata a far discutere, soprattutto tra i fan del ragazzo, che lo hanno sostenuto con entusiasmo per tutta la durata del programma.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Helena, Javi e Shaila

Ma Lorenzo non è stato l’unico a subire le critiche della Luzzi. Beatrice ha infatti puntato il dito anche contro due figure femminili centrali di questa edizione: Helena Prestes e Shaila Gatta. Con un’espressione tanto forte quanto provocatoria, le ha definite “predatrici”, un’etichetta che ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Le sue parole, seppur dure, confermano la linea diretta e senza compromessi che ha sempre adottato come opinionista.

Tuttavia, non sono mancati neppure gli apprezzamenti. Tra i concorrenti che hanno colpito positivamente Beatrice Luzzi c’è Amanda Lecciso, lodata per l’eleganza e la compostezza mostrata durante l’intero percorso televisivo: “A me lei è piaciuta molto per il suo stile civile”, ha sottolineato. A sorpresa, tra le preferenze della Luzzi c’è anche Chiara Chianelli, arrivata terza al televoto finale. Di lei ha detto: “Mi piace Chiara perché riesce ad argomentare con intelligenza, dicendo cose anche scomode senza mai arrivare a confronti violenti”. Un riconoscimento importante, soprattutto considerando che Chiara è stata spesso al centro di discussioni accese nella Casa.

In merito alle accuse di parzialità ricevute durante la stagione, Beatrice ha voluto mettere i puntini sulle “i”, respingendo ogni insinuazione: “Nel corso di questi sei mesi e mezzo ho apprezzato e criticato a seconda delle situazioni quasi tutti, cercando di farlo solo quando uscivano dai limiti di un confronto civile. Allo stesso tempo ho provato a supportarli o guidarli quando li ho percepiti fragili”. Una voce fuori dal coro, coerente fino all’ultimo. Beatrice Luzzi ha dimostrato di non voler compiacere nessuno, mantenendo salda la propria visione e difendendo il diritto di esprimersi, anche quando questo significa andare controcorrente. Il suo ruolo da opinionista, amato o criticato, è stato senza dubbio uno dei motori del dibattito dentro e fuori la Casa. E in un reality dove spesso a vincere sono le maschere, lei ha scelto di restare autentica.