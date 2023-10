Beatrice Luzzi, ancora lei. È ormai palese che l’attrice è la protagonista assoluta di questo Grande Fratello. Anche dell’ultima diretta, quando Alfonso Signorini le ha mostrato i commenti di Giuseppe Garibaldi, con cui aveva già deciso di chiudere dopo le confessioni di Samira Lui. Sono passati giorni da quando ha visto i video con quelle frasi forti, soprattutto sui suoi figli, ma non si smuove. Anche se il bidello, a modo suo, ha provato a chiederle scusa, non retrocede, anzi.

La situazione è ancora più tesa: Beatrice prova persino disgusto nello stare nello stesso posto, preferisce cambiare stanza della Casa. “È inutile che Mughini mi dica che è un bravo ragazzo, ha detto cose gravissime” ha spiegato l’attrice a Fiordaliso per poi entrare nei dettagli. Ha infatti ricostruito il momento del video incriminato e si dice scioccata dal fatto che Giuseppe abbia detto quelle cose durante una serata in cui l’aveva corteggiata. Le aveva persino lasciato un biglietto sul letto.

Leggi anche: “Che svolta”. Heidi Baci, il Grande Fratello e Varrese già dimenticati: dove va in tv





GF, Beatrice Luzzi ancora scioccata: “Cose mostruose”

Non se lo sarebbe mai aspettata e non può perdonare in nessuno modo quello che è accaduto. Perché Giuseppe, dice ancora alla cantante Beatrice Luzzi “non è un bravo ragazzo e non è buono. Non è solo superficiale”. “Non è scusabile, non è proprio scusabile, è inutile”, ha aggiunto la Luzzi che si è sentita molto turbata dalla sua presenza in Casa nelle ultime ore.

“Per me è imperdonabile, una ferocia, una infamità io da un essere umano questa cosa non me l’aspetto. Mi viene la nausea, mi viene da vomitare. Ha detto quelle cose mostruose sul mio conto e poi è venuto a baciarmi, per me è inaccettabile, è ingestibile”. Fiordaliso l’ha invitata a voltare pagina ricordandole anche che qualche settimana prima lei l’aveva messa in guardia su di lui.

la cosa più bella di questo video, a parte la conferma della go solo era, è fiordaliso che dà ragione a chiunque si trovi davanti anche se magari il giorno prima ha detto tutto il contrario, queste cose mi uccidono pic.twitter.com/Qd7yHT6oqo — Paola. (@Iperborea_) October 25, 2023

Le aveva detto come a suo avviso Giuseppe fosse interessato solo al gioco e non a una conoscenza vera e propria, mentre lei aveva intenzioni ben diverse su questa frequentazione. Ma evidentemente non era stata ascoltata da Beatrice, che ora è rimasta scottata. Per sempre, a quanto pare. L’attrice dunque non ha nessuna intenzione di chiarire con Garibaldi perché dopo le frasi sui suoi figli non trova nulla da chiarire.